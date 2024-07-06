Kırgızistan'da iktidarı devirme planı yapan grup çökertildi Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB), şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme planı yapan ve kitlesel huzursuzluk yaratma amaçlı faaliyetlerde bulunan bir grubun çökertildiğini açıkladı. GKNB Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu grubun "kriminal ve yıkıcı" olarak nitelendirildiği belirtildi ve operasyonda ele geçirilen malzemeler detaylandırıldı.



İKTIDARI DEVİRME PLANI VE OPERASYON DETAYLARI

GKNB'nin operasyonu sonucunda yakalanan grup üyelerinin isimleri "K.B.A", "M.E.C", "B.B.K.", "M.A.C." ve "S.A.B" olarak açıklandı. Grubun, Kırgızistan'da sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yaratma planları yaptığı tespit edildi. Operasyonda, grup üyelerinin ikamet ettiği adreslerde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yasaklı malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

GKNB'nin açıklamasına göre, güvenlik operasyonunda 50 silah, 20 tabanca, 255 bin 238 adet mühimmat, 200 takım kolluk kuvvetleri üniforması, 150 polis ve 100 askeri şapka, 38 set vücut zırhı, 2 dron, telsiz, ev yapımı patlayıcılar ve diğer yasaklı yayınlar ele geçirildi. Operasyon sırasında Kırgızistan parlamentosu Milletvekili Marlen Mamataliyev'e ait askerlik durum belgesinin de bulunduğu belirtildi.

Operasyonun ardından GKNB, grubun çökertilmesinin yanı sıra ek soruşturma ve güvenlik önlemlerinin devam ettiğini kaydetti. Yetkililer, ülkenin güvenliğini sağlamak ve benzer girişimleri önlemek amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

