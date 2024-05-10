Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Sabah, Meclisi fesih ederek anayasa maddelerini askıya aldı

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Sabah, cuma günü yaptığı televizyon konuşmasında ülkenin meclisinin feshedildiğini ve bazı anayasa maddelerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Emir, bu adımın ülkedeki demokratik sürecin tüm yönlerini incelemek için atıldığını belirtti.

Devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Meclis'in yetkileri, Kuveyt Emiri ve hükümeti tarafından üstlenilecek. Emir Meşal, konuşmasında ülkenin son zamanlarda zor bir dönemden geçtiğini ve bu kararın ülkeyi kurtarmak ve çıkarlarını güvence altına almak için alındığını vurguladı.

Bu gelişmeler, Kuveyt'te siyasi arenada önemli bir değişiklik olarak karşılandı ve ülke içinde ve dışında geniş yankı buldu. Emir'in aldığı bu kararın, ülkedeki siyasi ve demokratik sürece nasıl yansıyacağı ve önümüzdeki dönemde nasıl bir yönetim şeklinin benimseneceği merak konusu oldu.