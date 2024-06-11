Lavrov: "İsrail'in Hamas'a yönelik yöntemleri kabul edilemez, Filistin devleti gecikmeden kurulmalı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İsrail'in Hamas'a yönelik kullandığı yöntemler kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Hamas'a yönelik yöntemlerini kabul edilemez bulduğunu belirterek, Gazze'deki trajik duruma acil çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak İsrail ve komşu ülkelerle barış içinde varlığını sürdürecek bir Filistin devletinin kurulmasının gecikmeden uygulanması gerektiğini ifade etti.



Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki durumun trajik olduğunu vurgulayarak, “İsrail'in Hamas'a yönelik kullandığı yöntemler kabul edilemez. Gazze'de 37 bin Filistinli öldü. Bunların yarısından fazlası kadın ve çocuk. Yaklaşık 100 bin kişi yaralandı. Bu operasyonun derhal durdurulması, ateşkesin sağlanması ve ağır insani sorunlara acilen çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

BRICS'in Çok Kutuplu Dünya Düzeni Vurgusu

BRICS temsilcilerinin, ABD ve müttefiklerinin ticari korumacılık siyasetinin bencil ve yıkıcı olduğunu belirttiğini aktaran Lavrov, adil çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulmasının önemine değindi. Lavrov, BRICS'e katılmak isteyen ülke sayısının 30'a yaklaştığını belirtti.

Gazze İçin Birleşmiş Milletler Kararı

Lavrov, bazı dış güçlerin Gazze ile ilgili planlar oluşturduğunu ancak bu planların Filistinlilersiz yapıldığını ifade etti. Filistinlilerin birleşik bir yapı oluşturarak müzakerelerde ortak olması gerektiğini belirtti.

Rusya-İran İşbirliği Anlaşması Henüz İmzalanmadı

Rusya ile İran arasındaki işbirliği anlaşmasının henüz imzalanmadığını belirten Lavrov, "Bu anlaşma, metin üzerinde mutabık kalınmasına rağmen henüz imzalanmadı. İran'ın bazı yasal prosedürleri gerçekleştirmesi gerekiyor" dedi. BRICS toplantısında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüşen Lavrov, Bakıri'nin anlaşmaya bağlı kaldıklarını teyit ettiğini söyledi.

ABD’nin Nükleer Savaş Kışkırtmaları

ABD’nin nükleer savaşı kışkırtmaya çalıştığını belirten Lavrov, "Onlar, nükleer savaşı kışkırtırlarsa bundan yalnızca Avrupa'nın zarar göreceğinden ve bundan kazanacaklarından eminler" dedi. Batı ile Ukrayna konusunda bazı görüşmeler yaptıklarını belirten Lavrov, Ukrayna yönetiminin yasal alana döndürülmesi gerektiğini vurguladı.