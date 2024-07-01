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Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi: "İsrail’in Gazze’deki saldırılarında stratejik başarı elde edilemedi"

Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında stratejik bir başarı elde edemediğini ve sonuçların zayıf olduğunu belirtti. Halevi, bu başarısızlığın ordu ve hükümete ait olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 23:55
Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi: "İsrail’in Gazze’deki saldırılarında stratejik başarı elde edilemedi"

HALEVI, GAZZE’DEKİ SALDIRILARI DEĞERLENDİRDİ: "SONUÇLAR ÇOK ZAYIF VE KÖTÜ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi, İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İsrail Meclis televizyonuna konuşan Halevi, İsrail ordusunun Gazze’deki operasyonlarında beklenen stratejik başarıyı elde edemediğini ifade etti.

Halevi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonuçlarını değerlendirirken, “İsrail ordusu Gazze’de neredeyse hiçbir stratejik başarı elde edemedi.” ifadelerini kullandı. Saldırıların sonuçlarının çok kötü ve zayıf olduğunu belirten Halevi, bu başarısızlığın hem ordu hem de hükümetin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

HİZBULLAH'A KARŞI AYNI YAKLAŞIMIN BAŞARISIZ OLACAĞINI BELİRTTİ

Amit Halevi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarındaki başarısızlığın Hizbullah’a karşı da yararlı olmayacağını ve benzer bir başarısızlığın önlenmesi için Lübnan’a yönelik topyekün bir saldırının ertelenmesi gerektiğini kaydetti. Bu değerlendirmesiyle, gelecekteki askeri stratejilerin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD TUGAYLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Likud Partisi üyesi Halevi, 17 Mayıs'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada da İsrail’in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının herhangi bir tugayını "yok edemediğini" ve "tüm Hamas ve İslami Cihad tugaylarının aktif olduğunu" söylemişti. Bu açıklamalar, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının etkinliği konusunda ciddi endişeler yarattı.

Halevi'nin açıklamaları, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarının yeniden değerlendirilmesi ve gelecekteki askeri stratejilerin gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Halevi, bu konuda ordu ve hükümetin daha etkili ve stratejik adımlar atması gerektiğini belirtti.

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