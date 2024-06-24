Lübnan’da gerilim tırmanıyor! Hizbullah İsrail’in kuzeyini hedef aldı

HİZBULLAH’TAN İSRAİL’İN KUZEYİNE SALDIRI



Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah Hareketi, İsrail’in kuzeyinde askerlerin toplandığı bölgeleri hedef alarak yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Menara ile Margaliot yerleşim birimleri arasındaki bölge ile Kefr Şuba'daki Semaka bölgesinde vurulduğu belirtildi.

Hizbullah, İsrail askerlerinin toplanma alanlarına yönelik saldırıların, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarına bir yanıt olduğunu açıkladı. Bu saldırılar, bölgede yükselen gerilim ve çatışmaların artarak devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A KARŞI SALDIRILARI DEVAM EDİYOR: BEKAA BÖLGESİNE HAVA SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine 3 ayrı hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sırasında, sivil savunma ekiplerinin Bekaa bölgesindeki Cered Masa ile Centa beldelerinde yangın söndürme çalışmaları yaptığı bildirildi. Saldırılar sonucunda, yangın söndürme faaliyetlerinin ciddi şekilde sekteye uğradığı ve bölgede büyük bir panik yaşandığı belirtildi.

NNA'da gün içinde yayımlanan başka bir haberde ise, İsrail ordusunun Lübnan'da geçtiğimiz hafta düzenlediği bir saldırıda yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiği ve bugün gerçekleştirilen saldırıda ise Hizbullah mensubu bir sivil savunma görevlisinin yaralandığı kaydedildi. Bu tür olaylar, bölgede sivil kayıpların artmasına neden oluyor ve insani durumu daha da zorlaştırıyor.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın saldırılarına karşı henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bölgedeki askeri hareketlilik ve hava saldırıları, İsrail’in de durumu ciddiye aldığını ve gerektiğinde sert bir karşılık vereceğini gösteriyor.

Bölgede devam eden çatışmalar, siviller için büyük bir tehdit oluşturuyor. Özellikle Lübnan’ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yaşanan saldırılar, sivil altyapıya zarar verirken, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Sivil toplum kuruluşları ve insani yardım örgütleri, acil yardım çağrısında bulunarak bölgedeki sivillere destek olunması gerektiğini vurguluyor.

Lübnan’daki yetkililer, uluslararası toplumu İsrail’in saldırılarını kınamaya ve sivil halkın korunması için acil önlemler almaya çağırdı. Hizbullah ise, İsrail’in saldırılarına karşı direnmeye ve Lübnan’ın egemenliğini korumaya devam edeceğini belirtti.