Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.