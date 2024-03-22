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Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 21:19
Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan "Crocus City Hall" adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi olduğu belirtilen saldırganlar etrafa ateş açtı.

saldırı

 Saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. 

saldırı

Rus basını, saldırının ardından salonda yangın çıktığını duyurdu. Konser salonunun bulunduğu binada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi

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