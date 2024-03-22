Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan "Crocus City Hall" adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi olduğu belirtilen saldırganlar etrafa ateş açtı.
Saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor.
Rus basını, saldırının ardından salonda yangın çıktığını duyurdu. Konser salonunun bulunduğu binada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi