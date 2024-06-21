Moskova’yı vuran şiddetli fırtınada 2 ölü, 10 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova, şiddetli bir fırtınanın etkisi altına girdi. Fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklar, şehirde büyük hasara yol açtı ve maalesef can kayıplarına neden oldu.



FIRTINA NEDENİYLE CAN KAYIPLARI VE YARALANMALAR

Moskova’da etkili olan şiddetli fırtına, iki kişinin yaşamını kaybetmesine neden oldu. Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, bir kişi ağaç devrilmesi sonucu, bir kişi ise üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ayrıca, fırtınada 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, hastanelerde tedavi altına alındıkları belirtildi.

Fırtınanın şiddeti nedeniyle Moskova genelinde çok sayıda ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, park halindeki araçlarda ve binaların dış cephelerinde ciddi hasarlara yol açtı. Araç sahipleri ve bina sakinleri, hasarların tespiti ve onarımı için yetkililerden yardım bekliyor. Belediye ekipleri ise hasar gören bölgelerde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.



FIRTINANIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini belirtti. Vatandaşlardan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi. Özellikle ağaçlık alanlar ve inşaat bölgelerinden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Yerel yetkililer, fırtınanın yarattığı olumsuzluklarla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını ve acil durum ekiplerinin her an müdahaleye hazır olduğunu bildirdi. Halkın güvenliği için yapılan uyarılara titizlikle uyulmasının önemine dikkat çeken yetkililer, fırtına sona erene kadar tedbirli olunmasını istedi.

