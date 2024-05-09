Netanyahu, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesine dolaylı cevap verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin silah sevkiyatını durdurma kararına dolaylı bir cevap verdi. Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü bir mesajda, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'e kıyasla daha güçlü olduğunu vurguladı.



ABD'nin silah sevkiyatını durdurmasına tepki gösteren Netanyahu, "Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu kararı doğrulayarak İsrail'e gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" şeklinde konuşmuştu.