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Netanyahu, Biden'ın Eleştirilerine Cevap Verdi: "Hamas'ı Yok Etme Politikamız İsraillilerin Çoğunluğunun Desteklediği Bir Yol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Netanyahu, Hamas'ı yok etme politikalarının İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir yol olduğunu vurgulayarak, Biden'ın eleştirilerine karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:13
Netanyahu, Biden'ın Eleştirilerine Cevap Verdi: "Hamas'ı Yok Etme Politikamız İsraillilerin Çoğunluğunun Desteklediği Bir Yol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan Politico gazetesine verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Netanyahu, Hamas'ı yok etme politikalarının İsraillilerin geniş çoğunluğu tarafından desteklendiğini savundu. 

ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'nun İsrail'e zarar verdiği yönündeki açıklamalarına karşılık, Netanyahu, bu politikanın İsrail halkının çoğunluğunun onayını aldığını ifade etti. 

Netanyahu ayrıca, Hamas'ın ortadan kaldırılmasının ardından Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi yönetmesine karşı olduğunu belirtti ve bunu "yapılması gereken son şey" olarak değerlendirdi. 

Biden'ın Gazze'deki saldırılarla ilgili eleştirilerini de yanıtlayan Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin terörizmi öğrettiğini ve finanse ettiğini ileri sürdü.

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