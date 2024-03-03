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Netanyahu’nun Haberi Olmadan ABD’ye Giden Gantz’a Tepki: İsrail’in Tek Lideri Benim

İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Başbakan Netanyahu’nun haberi olmadan ABD’ye gidiyor. Netanyahu, Gantz’ın bu hamlesine çok sinirlendi ve “İsrail’in sadece bir tane başbakanı var” dedi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 10:11
Netanyahu’nun Haberi Olmadan ABD’ye Giden Gantz’a Tepki: İsrail’in Tek Lideri Benim

GANTZ’IN ABD ZİYARETİ NETANYAHU’YU ÇILDIRTTI: İSRAİL’İN TEK BAŞBAKANI BENİM

İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Başbakan Netanyahu’nun haberi olmadan ABD’ye gidiyor. Netanyahu, Gantz’ın bu hamlesine çok sinirlendi ve “İsrail’in sadece bir tane başbakanı var” dedi. ABD yönetimi ise Netanyahu’nun yerine Gantz’ı muhatap alarak “Netanyahu sonrası döneme” hazırlandığı yönünde iddialar ortaya çıktı.

NETANYAHU ÇOK ÖFKELİ

Netanyahu’nun ekibinden kaynaklar, Gantz’ın önceden koordine etmeden ABD’yi ziyaret planlamasının Başbakan’ı kızdırdığını ve bunun üzerine Netanyahu’nun “İsrail’in yalnızca bir başbakanı olduğunu Gantz’a açıkça ifade ettiğini” aktardı. Kaynaklar, Gantz’ın planının, “kabine üyelerine Başbakan tarafından seyahat izni verilmesini” gerektiren hükümet düzenlemelerine aykırı olduğunu da vurguladı. Haberde, Gantz’ın Washington ziyaretinin ardından Londra’ya da gideceği bilgisi yer aldı.

ABD ‘NETANYAHU SONRASINA’ MI HAZIRLANIYOR?

Gantz’ın ABD ziyareti, ABD yönetimi ile Netanyahu arasında anlaşmazlıkların olduğu iddia edilen bir dönemde gerçekleşecek. ABD Başkanı Joe Biden, 26 Şubat’ta NBC News’e verdiği röportajda, İsrail’in “inanılmaz derecede muhafazakar hükümetini sürdürmesi halinde küresel desteğini kaybedeceğini” söylemişti. ABD’nin NBC News televizyonunda yayımlanan haberde ise, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti. Habere göre, ABD yönetimi, Netanyahu’nun yerine Gantz’ı muhatap alarak, İsrail ile ilişkileri yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

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