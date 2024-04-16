İsrail’in harabeye çevirdiği Şifa Hastanesi’nde toplu mezar ortaya çıktı

Gazze’de hükümete ait medya ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde, İsrail’in günlerce saldırdığı Şifa Hastanesi’nde toplu mezarların ortaya çıkması yer aldı. Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi üyesi olan Mutasım Salah, Şifa Hastanesi’nde ilk toplu mezarın bulunduğunu ve burada 10 cenazenin yer aldığını belirtti. Hastanenin ön bahçesinde bulunan cenazelerin kimlik tespiti ve diğer hukuki işlemleri için çalışmalar devam ediyor.





Gazze’deki hükümet, 18 Mart’ta Şifa Hastanesi’ne yönelik yapılan saldırılar sonucunda 400’den fazla Filistinlin öldüğünü, 900’den fazla kişinin alıkonulduğunu ifade etmişti.

Can kaybı 33 bin 843'e yükseldi

Öte yandan Gazze’de 7 Ekim’den bu yanan devam eden İsrail saldırılarında, hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 843’e yükseldiği bilgisi de verildi. Sadece son 24 saatte, Gazze Şeridi’ne yapılan saldırılarda 46 Filistinli hayatını kaybetti, 100 Filistinli ise yaralandı.