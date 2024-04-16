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İsrail’in harabeye çevirdiği Şifa Hastanesi’nde toplu mezar ortaya çıktı

İsrail güçlerinin yoğun bir şekilde saldırıda bulunduğu Gazze’de yer alan Şifa Hastanesi’nde toplu mezar ortaya çıktı. İsrail, yaklaşık 2 hafta boyunca hastaneyi hedef almış ve çok sayıda Filistinlinin ölmesine neden olmuştu.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 13:49
İsrail’in harabeye çevirdiği Şifa Hastanesi’nde toplu mezar ortaya çıktı

Gazze’de hükümete ait medya ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde, İsrail’in günlerce saldırdığı Şifa Hastanesi’nde toplu mezarların ortaya çıkması yer aldı. Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi üyesi olan Mutasım Salah, Şifa Hastanesi’nde ilk toplu mezarın bulunduğunu ve burada 10 cenazenin yer aldığını belirtti. Hastanenin ön bahçesinde bulunan cenazelerin kimlik tespiti ve diğer hukuki işlemleri için çalışmalar devam ediyor.

Şifa Hastanesi’nde toplu mezar

Gazze’deki hükümet, 18 Mart’ta Şifa Hastanesi’ne yönelik yapılan saldırılar sonucunda 400’den fazla Filistinlin öldüğünü, 900’den fazla kişinin alıkonulduğunu ifade etmişti.

Can kaybı 33 bin 843'e yükseldi

Öte yandan Gazze’de 7 Ekim’den bu yanan devam eden İsrail saldırılarında, hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 843’e yükseldiği bilgisi de verildi. Sadece son 24 saatte, Gazze Şeridi’ne yapılan saldırılarda 46 Filistinli hayatını kaybetti, 100 Filistinli ise yaralandı.

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