Netanyahu Refah’a saldırmakta kararlı: “Gerekirse tek başımıza gireriz”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri sonrasında Tel Aviv’e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Blinken, daha önce “Refah’a saldırmanın hata olacağını” İsrail’e ileteceğini ifade etmişti. Görüşme sonrasında ise Netanyahu, Refah’a saldırma konusunda kararlı olduklarını belirten bir açıklamada bulundu.

Hamas’a yönelik yürütmüş oldukları savaşta ABD’ye desteği için teşekkür eden Netanyahu, Filistinli sivillerin alandan çıkarılması ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili durumun farkında olduklarını ve bu konu ile ilgili çalışmalar yapıldığını belirtti. Diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Blinken’a “Refah’a girmeden Hamas’a karşı zafer elde edemeyiz” dediğini belirtti. Netanyahu, “Eğer ABD destek olmuyorsa biz de bu işi tek başımıza yaparız” dedi.