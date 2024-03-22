Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
32,06 0,1%
EURO
34,68 -0,58%
ALTIN
2.221,54 -0,46%

Netanyahu Refah’a saldırmakta kararlı: “Gerekirse tek başımıza gireriz”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv’e gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Netanyahu, Refah’a girme konusunda kararlı olduklarını, bu bölgeye girmeden Hamas karşısında zafer elde edemeyeceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 18:03
Netanyahu Refah’a saldırmakta kararlı: “Gerekirse tek başımıza gireriz”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri sonrasında Tel Aviv’e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Blinken, daha önce “Refah’a saldırmanın hata olacağını” İsrail’e ileteceğini ifade etmişti. Görüşme sonrasında ise Netanyahu, Refah’a saldırma konusunda kararlı olduklarını belirten bir açıklamada bulundu.

Hamas’a yönelik yürütmüş oldukları savaşta ABD’ye desteği için teşekkür eden Netanyahu, Filistinli sivillerin alandan çıkarılması ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili durumun farkında olduklarını ve bu konu ile ilgili çalışmalar yapıldığını belirtti. Diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Blinken’a “Refah’a girmeden Hamas’a karşı zafer elde edemeyiz” dediğini belirtti. Netanyahu, “Eğer ABD destek olmuyorsa biz de bu işi tek başımıza yaparız” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!

Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Liderler zirvesi öncesi Borrell'den Gazze Şeridi açıklaması
2
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
3
Şifa Hastanesi’nde yer alan bir bina havaya uçuruldu! İsrail saldırıların süreceğini açıkladı
4
Trump döneminin yetkilisi Peter Navarro, Kongre baskınıyla ilgili cezası için hapishaneye girdi
5
Yunanistan’a ait F-16 Uçağı Ege Denizi’ne düştü
6
Küresel ısınmanın etkileri: Brezilya’da rekor sıcaklık! Termometreler 60 derece üstünü gösteriyor
7
Netanyahu Refah’a saldırmakta kararlı: “Gerekirse tek başımıza gireriz”

Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Ev sahibi olmak isteyene TOKİ'den kaçmaz fırsat! 4 ilde başvurular açılıyor

Bankalar TCMB'yi bekliyormuş! Getiriler emekli maaşlarını geçti

Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Özel sektör bayram izinleri netleşti! 1965 TL ek ödeme çıktı

Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!

Emekliye seyyanen zamda 23-24 Mart detayı! 5 bin lira seyyanen zam furyası geliyor

TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

10 bin TL emekli maaşı alanlar oh çekecek! Beklenen onay sonunda geldi