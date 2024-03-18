Öldüğü iddia edilmişti! Prenses Kate Middleton ile ilgi son gelişme şaşırttı

Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği ameliyat sonrasında, uzun bir süredir “kayıptı” ve tüm dünya tarafından kendisine ne olduğu merak ediliyordu. Ocak ayında ameliyat olan Middleton için uzun bir süre göreve devam edemeyeceği daha önce duyurulmuştu. En son Aralık ayındaki Noel pozu ile görüntülenen Prenses’in, o tarihten sonra bir daha görüntülenmemesi bazı spekülasyonlara neden oldu.





Sosyal medyada Prenses’in öldüğü iddia edildi

Uzunca bir süredir Galler Prensesi Kate Middleton’dan haber ve görüntü gelmemesi üzerine sosyal medyada, Prenses’in öldüğüne dair haberler yayılmaya başladı. Bazıları Kate Middleton’ın sağlığının giderek kötüleştiğini iddia ederken, bazıları ise Prenses’İn boşanma aşamasında olduğunu ve bu yüzden ortalıkta görünmediğini iddia etti.

Öte yandan sosyal medya BBC tarafından önemli bir açıklama yapacağı hakkında da çeşitli spekülasyonlar yarattı. Ancak bu konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Görgü tanıklarından farklı iddialar

Prenses hakkında ortaya atılan bu iddialara ise cevap görgü tanıklarından geldi. İddialara göre Galler Prensesi Kate Middleton, yakın bir zamanda alışveriş yaparken görüldü. İddiaları yayınlayan The Sun isimli gazete, bu durumla ilgili herhangi bir görüntü paylaşmadı.

Pek çok kişi, Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili gerçekte ne olduğunu merak etmeye devam ediyor.