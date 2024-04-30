Paris Üniversitesi öğrencilerinden Filistin protestosu: 'Soykırıma son verin!'

Paris'in 13. bölgesinde yer alan ve "Tolbiac" olarak bilinen Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı kampüslerinde bir araya geldi. Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler, "soykırımın durması" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiği bir dönemde, öğrencilerin Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği eylemde, "Macron istemese de Filistin'in onuru ve öldürülenler için buradayız." sloganları atıldı ve Filistin bayrakları taşındı.

Öğrencilerden Matheo, "Bugün Filistin için Gazze'deki soykırıma karşı protesto düzenliyoruz." şeklinde konuştu ve önceki bir eylemde okul yönetiminin öğrencilerin Filistin bayraklarını engellediğini belirtti. Matheo, polisin öğrencilerin çadırlarını dağıttığını ve göstericileri zorla uzaklaştırdığını ifade etti.

Dünkü eylemde bazı öğrencilerin yaralandığına dikkat çeken Matheo, "İfade özgürlüğünün ve gösteri özgürlüğünün var olduğundan bahseden bir ülkede ezilmemiz normal değil." dedi.

Matheo, eylemlerini sürdüreceklerini ve İsrail'in saldırılarını kınamaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Hala İsrail'in haklı olduğunu düşünenler utansın." çağrısında bulundu.

Gazze'deki durumu değerlendiren Matheo, "Bugün Batı Şeria'da öldürülenlerin sayısının 1000'i geçmesi normal değil. İnsanların, hamile kadınların, çocukların acı kesici olmadan ampute edilmesi normal değil." şeklinde konuştu.