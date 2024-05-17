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Putin, Çin ziyaretinde sınır ötesi işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'i ziyaretinde Rusya'nın uzak doğusu ile Çin'in kuzeydoğu bölgeleri arasında ticaret, altyapı ve enerji alanlarında daha fazla işbirliğinin geliştirilmesi için çağrıda bulundu

Yayın Tarihi: 17.05.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 22:18
Putin, Çin ziyaretinde sınır ötesi işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı

Putin'den Çin ziyaretinde sınır ötesi bağları güçlendirme çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'i ziyaretinde sınır ötesi bağları güçlendirme çağrısı yaptı. İki günlük ziyaretinde Pekin'in ardından Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinin merkezi Harbin şehrinde temaslarda bulunan Putin, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini artırmak için önemli adımlar atmaya devam etti.

Harbin'de düzenlenen 8. Rusya-Çin EXPO'sunun açılış töreninde konuşan Putin, "Rusya'nın uzak doğusu ile Çin'in kuzeydoğu eyaletleri arasındaki bağların genişletilmesinde büyük potansiyel görüyoruz." dedi ve ticaretten altyapıya kadar çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarını vurguladı.

Putin, iki ülke arasındaki ticaretin genişlemesi ve sınır ötesi altyapının güncellenmesi gerektiğini belirterek, özellikle otomotivden havacılığa kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketleri Rusya'ya yatırım yapmaya davet etti.

"Batı'ya Alternatif: Doğu'ya Yöneliş" Putin'in Çin ziyareti, Rusya'nın Batı'dan uzaklaşarak Doğu'ya yönelme politikasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ukrayna'daki çatışmalar ve Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Rusya'nın Doğu'daki ticari ve stratejik ilişkilerini güçlendirmesine yol açtı.

Çin ile olan işbirliğini önemseyen Putin, Harbin'de bulunan Rusya-Çin Teknoloji Entitüsünü ziyaret ederek ABD'nin yaptırımlarına karşı ortaklık mesajı verdi. ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımlarının Rusya-Çin ilişkilerini olumsuz etkilememesi için çaba gösteren Putin, iki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ancak, ABD ve Avrupa Birliği'nin son dönemde Ukrayna krizi nedeniyle Çinli şirketlere yönelik yaptırımları, Rusya ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğini engelleyebilir. Özellikle askeri ve teknoloji alanında yaptırımlar, Rusya'nın Doğu'ya yönelik politikasını zorlayabilir.

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