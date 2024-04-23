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Putin'in yeni dönemi 7 Mayıs'ta yemin töreniyle başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni dönemi, 7 Mayıs'ta yapılacak olan yemin töreniyle resmen başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 19:34
Putin'in yeni dönemi 7 Mayıs'ta yemin töreniyle başlıyor

Rusya'nın üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasal Mevzuat ve Devletçilik Komitesi Başkanı Andrey Klishas, Putin'in yeni dönemine ilişkin yemin töreninin 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Klishas, senatörlerin katılacağı yemin töreni için PCR testlerinin yapılacağını ve bu işlemin standart bir prosedür olduğunu belirtti.

Ayrıca Klishas, Putin'in onayı doğrultusunda Rusya'nın yeni başbakanının adaylığının 8 Mayıs gibi erken bir tarihte ele alınabileceğini ifade etti.

Devlet Duması'nın 6 Mayıs'ta çalışmalarına başlayacağını söyleyen Klishas, buna göre 8 Mayıs'ta yeni başbakan adayının değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Rusya'da başkan altı yıllığına seçiliyor ve 2018'de Putin'in göreve başladığı tarih olan 7 Mayıs, yeni dönemin resmi başlangıcı olarak belirlenmişti.

Yeni seçilen başkanın yemin töreninin ardından Rus hükümeti istifa edecek ve yeni bir hükümet kurma süreci başlayacak.

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