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Putin'in zaferi: Rusya'da Devlet Başkanlığı seçimi sonuçlandı

Rusya'da Devlet Başkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Vladimir Putin, oyların yüzde 87,8'ini alarak bir kez daha zafer kazandı. Putin, bu sonuçla birlikte girdiği 5 seçimi de kazanarak Rusya tarihinde önemli bir yer edindi.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 00:12
Putin'in zaferi: Rusya'da Devlet Başkanlığı seçimi sonuçlandı

Rusya Federasyonu'nda düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Vladimir Putin, oyların yüzde 87,8'ini alarak bir kez daha devlet başkanı seçildi. Putin, son başkanlık seçiminde olduğu gibi bu kez de rakiplerini geride bırakarak zafer kazandı.

Uzaktan Oylama Sistemi Kullanıldı

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi için sandık başında ve uzaktan elektronik ortamda oy kullanma imkanı sağlandı. Başbakan Mihail Mişustin de uzaktan elektronik oylama sistemini kullanarak oy kullandı. Toplamda 112 milyon 309 bin 947 seçmen ülke içinde, 1 milyon 890 bin 863 seçmen ise yurt dışındaki Rus temsilciliklerinde oy kullandı. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım ve 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de seçimler düzenlendi.

Dört Aday Yarıştı

Seçimde dört aday yarıştı. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday olarak yer aldı. Diğer adaylar ise Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy, Komünist Parti Başkanı Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov oldu.

Putin'in zaferi, Rusya'nın siyasi arenasında dikkatle takip edilen bir gelişme olurken, seçim sonuçları ülke genelinde tartışma yarattı.

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