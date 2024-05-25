Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı: "Rus helikopterlerinde sorun yoktu"

Putin'den Rus helikopteri açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin trajik helikopter kazası sonrası dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Putin, kazanın yaşandığı kafiledeki diğer kişilerin Rus yapımı helikopterlerde uçtuğunu ve bu helikopterlerin aynı koridorda sorunsuz uçtuğunu belirtti.



Kremlin'den Açıklama: Rus Helikopterlerinde Sorun Yok

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Belarus ziyareti sırasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetindekilerin bulunduğu helikopter kazası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Reisi'nin Heyetindekiler Rus Helikopterlerindeydi

Putin, "Heyette olan diğer şahıslar, 2 Rus üretimi helikopterde uçuyordu. Aynı koşullarda aynı koridorda sorunsuz uçtular." diyerek, kazanın Rus helikopterleriyle ilgisi olmadığını vurguladı. Putin ayrıca, İran'ın dış politikasında bu trajik olayın ardından bir değişiklik beklemediğini belirtti.

İran ve Rusya İlişkileri Güçlü Kalacak

Putin, İran'ın büyük bir bölgesel güç olduğunu ve dünya meselelerinde önemli bir rol oynadığını söyledi. "İran halkı ve İran yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Elbette Rusya'ya yönelik İran politikasının ve önemli uluslararası konulardaki işbirliğimizin devam edeceğini umuyorum." dedi.

Lukaşenko: Amerikalılar İran'daki Helikopter Kazasından Sorumlu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da helikopter kazasıyla ilgili konuştu. Lukaşenko, kazaya ABD'nin yaptırımlarının neden olduğunu iddia ederek, "Bu alçakların insan taşıyan uçak, helikopter ve diğer ulaşım araçlarına yaptırım uygulama hakkı yok." ifadelerini kullandı. Lukaşenko, Amerikalıların İran'a yönelik yaptırımlarının kazada rol oynadığını belirtti.

Rusya ve Belarus Arasındaki Güçlü İlişkiler

Putin, Belarus ile ilişkilerin her geçen yıl güçlendiğini ve karşılıklı ticaret hacminin artarak rekor seviyeye ulaştığını söyledi. İki ülke arasında savunma alanında da işbirliğinin sürdüğünü ve ortak bölgesel birlikler kurduklarını dile getirdi. Putin, "Rusya'nın güvenliğine nasıl önem veriyorsak aynı şekilde Belarus'un güvenliğine de önem veriyoruz." dedi.

Ukrayna ile Müzakereler

Putin, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu ve bu konuda her zaman açık kapı politikası izlediklerini belirtti. Ancak, müzakerelerin Belarus ve Türkiye'de yapılan anlaşmalar ve sahadaki gerçeklere dayalı olarak yapılması gerektiğini vurguladı.