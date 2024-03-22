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Rus Dış İşleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama! Moskova'daki terör saldırısında 40 ölü ve 100'den fazla yaralı

Moskova'daki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükselirken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, terör saldırısını kınayarak, dünya toplumunu bu korkunç olaya karşı ortak bir tavır almaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 23:35
Rus Dış İşleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama! Moskova'daki terör saldırısında 40 ölü ve 100'den fazla yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

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Rus Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 40 olduğu, yaralı sayısının ise 100'ü aştığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." şeklinde konuştu.

Diplomatik Tansiyon Yükseliyor

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, dünya genelindeki vatandaşların saldırıya ilişkin Rusya'ya başsağlığı dileklerini ilettiğini ve olayı güçlü bir şekilde kınadığını belirtti. Ayrıca, ABD ve diğer bazı ülkelerin Rusya'daki vatandaşlarına yönelik uyarılarını da eleştirdi.

saldırı

Moskova'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Terör saldırısının ardından Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı. Başkentte halka açık tüm etkinlikler iptal edilirken, acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.

ABD, İngiltere, Kanada ve diğer bazı ülkelerin Moskova'daki vatandaşlarına yönelik uyarıları da devam ediyor. Diplomatik tansiyonun yükseldiği bir dönemde, olayın ardından bölgedeki güvenlik durumu yakından takip ediliyor.

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