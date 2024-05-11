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Rus Ordusu, Ukrayna'da 6 yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 Ukrayna yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 16:03
Rus Ordusu, Ukrayna'da 6 yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, son açıklamasında Ukrayna'daki faaliyetlerini detaylandırarak, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını bildirdi. Bu gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrinde önemli bir değişikliği işaret ediyor.

Harkiv bölgesinde Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pılnaya ve Streleçya yerleşim birimlerinin yanı sıra, Merkez Kuvvetleri Grubu'nun başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Keramik yerleşim biriminin kurtarıldığı belirtildi. Rus ordusunun bölgedeki pozisyonlarını güçlendirdiği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada Ukrayna ordusuna ait çeşitli ekipmanların imha edildiği bilgisi de paylaşıldı. 21 bin 600 özel askeri aracın yanı sıra, 594 uçak, 270 helikopter, 23 bin 951 İHA, 515 hava savunma füze sistemi, 15 bin 981 tank ve zırhlı araç, 1286 çok namlulu roketatar, 9 bin 494 obüs ve havan topunun imha edildiği aktarıldı. 

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