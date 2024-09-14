Rusya'nın ABD'ye Tepkisi

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla saldırma izni verdiğini duyurdu. Moskova, bu duruma karşılık vereceğini açıkladı.

Sergey Ryabkov'dan Açıklamalar

14 Eylül'de yapılan açıklamalara göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya topraklarına derinlemesine saldırılar düzenleme konusunda serbest bıraktığını belirtti. Ryabkov, Moskova'nın bu olaya sert bir yanıt vereceğini ifade etti.

Rusya'nın Karşılığı

Ryabkov, “Başkanımız bu konuda her şeyi söyledi. Ukrayna'nın bu tür saldırılar düzenlemesi için gerekli izinler verildi” dedi ve “Buna karşılık vereceğiz, bu cevap dostlarımız için ciddi bir risk taşıyacak” ifadesini kullandı.

Batı'nın Duruma Yaklaşımı

Rus yetkili, Batılı ülkelerin özellikle Washington ve Londra'nın bu durumun ciddiyetini gerekli ölçüde kavrayamadığını vurguladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı'nın bu konuda alınan kararları Ukrayna'ya ilettiğini dile getirdi.

Putin'in Görüşleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Batı yardımı olmadan Rusya topraklarına saldırı yapamayacağını belirtti. Putin, bu tür operasyonların gerektirdiği istihbarat ve uçuş talimatlarının Batılı ülkeler tarafından sağlandığını ifade etti.

BRICS Medya Zirvesi

Tüm bu açıklamalar, Moskova'da devam eden BRICS Medya Zirvesi sırasında yapıldı. 13-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen zirveye 45 ülkeden 60’tan fazla medya temsilcisi katılmaktadır. Zirvenin merkezi, uluslararası ticaret merkezi olarak bilinen bir alandır. Etkinliği düzenleyen ТАСС haber ajansı, 2024 yılında 120. yılını kutlayacak.

Medya zirvesi, BRICS üyesi ülkelerin önde gelen medya kuruluşları arasında diyalog kurmak amacıyla yeni bir platform olarak gerçekleştiriliyor. Bu format, 2015'ten beri süregelen geleneksel medya forumunun yerini alıyor. 2024 itibariyle, Rusya BRICS'in başkanlığını üstlenecek.