Rusya Parlamentosu, Putin'in adayı Mişustin'in Başbakanlığını onayladı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adayı Mihail Mişustin'in başbakanlığını onayladı. Mişustin'in başbakanlığı için yapılan oylama sonucunda çoğunluk "evet" oyu verirken, bazı milletvekilleri çekimser kaldı.



Mişustin, genel kuruldaki milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak başbakanlık görevine resmen atanmış oldu. Şimdi ise Mişustin, en kısa sürede başbakan yardımcıları ve bakanlarını belirleyerek parlamentoya sunacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını doğrudan atama yetkisi bulunuyor. Ancak diğer bakanlık pozisyonları için Mişustin'in adaylarını parlamentoya sunması gerekiyor.

Yeni hükümetin onaylanma süreci, yasalar gereği en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek. Rusya'da siyasi ve idari değişimler gözlenirken, Mişustin'in liderliğindeki yeni kabinenin ülke siyasetine etkisi merakla bekleniyor.