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Rusya, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasını başlattı

Rusya, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasını başlatarak, askeri yeteneklerini ve hazırlıklarını gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:52
Rusya, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasını başlattı

Rusya, nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasını başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri birimlerinin stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik ortak eğitimleri üzerinde çalışmaları planlanıyor.

Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla düzenlenen tatbikat, Rusya ve Belarus’taki birimlerin personeli ve ekipmanının savaşta kullanıma hazır olmasını sağlamayı hedefliyor.

Tatbikatın ilk aşamasında, Güney Askeri Bölgesi’nde füze birlikleri, İskender operasyonel-taktik füze sisteminin kullanımına yönelik eğitimler aldı. Ayrıca, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri birlikleri, Kinjal aerobalistik hipersonik füzeler de dahil olmak üzere, özel muharebe birimlerinin havacılık silahlarıyla donatılması ve belirlenen devriye alanlarına uçması konusunda pratik yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mayıs’ta ülkenin Güney Askeri Bölgesi’nde stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına yönelik bir tatbikat başlattığını duyurmuştu. Bakanlık, tatbikatın, Batılı yetkililerin Rusya’ya karşı tehdit içeren açıklamalarına yanıt olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesini artırmak ve ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğini korumak amacıyla düzenlendiğini belirtmişti.

Geçen yıl, Rusya, “NATO’nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiği” gerekçesiyle Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırmıştı.

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