Saldırı altındaki Kudüs'te son 6 ayda 23 Filistinli yaşamını kaybetti

Filistin'in Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan rapor, işgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerini gözler önüne serdi. 2024 yılının ilk yarısında, Kudüs ve çevresinde yaşanan olaylar, radikal Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail ordusunun Filistinlilere karşı artan saldırılarını içeriyor.



2024'ÜN İLK YARISINDA 23 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Rapora göre, işgal altındaki Kudüs'te 2024 yılının ilk yarısında 23 Filistinli yaşamını kaybetti. Bu kayıplar arasında biri 4 yaşında olmak üzere 10 çocuk bulunuyor. İsrail ordusunun ise Filistinlilere ait 41 naaşı elinde tutmaya devam ettiği belirtiliyor.

Raporda, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının arttığına dikkat çekiliyor. Bu dönemde toplam 25 bin 54 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ifade ediliyor. Ayrıca, İsrail makamlarının 7 Ekim 2023'te başlattığı Mescid-i Aksa'ya yönelik ablukanın sürdüğüne işaret ediliyor.



Kudüs'teki Hristiyanların da İsrail kısıtlamalarına maruz kaldığı raporda yer alıyor. Hristiyanlar, dini bayramlarında özgürce hareket edememekten şikayetçi. İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar, Kudüs'teki Hristiyan topluluğun dini özgürlüklerini ciddi şekilde ihlal ediyor.



708 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Son 6 ayda Kudüs'te 73'ü çocuk ve 37'si kadın olmak üzere 708 Filistinli gözaltına alındı. İsrail mahkemeleri, bu süre zarfında Kudüs sakinleri hakkında 205 hapis cezası kararı çıkardı. Tel Aviv yönetimi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 73 yapıyı yıktı ve 42 yapıyı da sahiplerine yıktırdı.

Bölgedeki demografik yapıyı değiştirme çabaları hız kesmeden devam ediyor. İsrail, Kudüs'te 13 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdi. Bu durum, Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltarak zorunlu göçe neden oluyor.



GAZZE'DE YAŞANAN ŞİDDETİN ETKİLERİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'te başladı ve o tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi artışlar yaşandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 556 Filistinli yaşamını kaybetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de aralarında çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bu tutukluların bir kısmı serbest bırakıldı, ancak kalanların akıbeti halen belirsiz.



GAZZE'DEKİ SALDIRILARIN BİLANÇOSU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü ve 87 bin 141 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edildi.