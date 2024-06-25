Sara Netanyahu: "Ordudaki üst düzey komutanlar kocama darbe yapmaya çalışıyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun, geçtiğimiz hafta esir yakınlarıyla gerçekleştirdiği özel bir görüşmede, İsrail ordusundaki üst düzey komutanları Başbakan Netanyahu'ya karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladığı iddia edildi. Bu suçlama, Haaretz gazetesinin haberine dayanıyor ve ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.



SARA NETANYAHU'NUN İDDİALARI

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Sara Netanyahu'nun esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini birkaç kez dile getirdiği belirtildi. Sara Netanyahu, ordu komutanlarının kocasına karşı darbe yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, bu iddialarında ısrarcı oldu. Görüşme sırasında bazı esir yakınları, çocuklarının kaderinin orduya bağlı olduğunu belirterek Sara Netanyahu'nun sözünü kesti ve bu suçlamalara tepki gösterdi.

Sara Netanyahu'nun suçlamalarına karşı çıkan esir yakınları, çocuklarının hayatının ordunun elinde olduğunu vurguladı. Bu durum karşısında Sara Netanyahu, güvensizliğinin ordunun tamamına değil, sadece üst kademeye yönelik olduğunu belirtti. Haberde, Sara Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca tekrarladığına dikkat çekildi.



SARA NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI

Sara Netanyahu'nun ordu komutanlarını suçladığı görüşmeye ilişkin basında çıkan haberlere yanıt olarak, Netanyahu adına açıklama yapan bir sözcü, "Bayan Netanyahu’nun başına bela olan yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, iğrenç bir adaletsizliktir," dedi. Bu açıklama, Netanyahu ailesinin iddialara karşı savunma yaptığını gösteriyor.

Haberde, Sara Netanyahu'nun ailelerle görüşmesinde çok sayıda ordu yetkilisinin de hazır bulunduğu kaydedildi. Bu durum, görüşmenin ciddiyetini ve kamuoyunda yarattığı etkiyi daha da artırıyor.



EINAV ZANGAUCKER'IN TEPKİSİ

Oğlu Gazze'de esir tutulan İsrailli Einav Zangauker, Sara Netanyahu'nun suçlamalarına sert tepki gösterdi. Zangauker, "Netanyahu, hayat kurtarmak için her şeyi yapmak yerine hayali komplolar yayıyor ve bölücülüğü kışkırtmakla meşgul," dedi. Ayrıca, Netanyahu'nun iktidarda olduğu sürece bir esir takası anlaşmasının mümkün olmadığını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da daha önce benzer suçlamalar yapmıştı. 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi sınırında Hamas saldırısı sırasında İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı hedef almış ve X hesabından yaptığı paylaşımda Bar'ın görevini sorgulamıştı. Yair Netanyahu, Bar'ın askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararını eleştirmişti.

