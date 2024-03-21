Şifa Hastanesi’nde yer alan bir bina havaya uçuruldu! İsrail saldırıların süreceğini açıkladı

İsrail ordusunun, Gazze’deki insanlık dışı saldırıları devam ediyor.El-Aksa’da yer alan habere göre, Gazze’de bulunan Şifa Hastanesi’ndeki bir bina, İsrail tarafından havaya uçuruldu. Öte yandan hastaneye sığınmış olan Filistinlilere, hastaneyi boşaltmaları için anons yapıldığı da belirtildi. İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde hastaneyi bombardımana tutmuş ve saldırı sonucu çok sayıda Filistinli can vermişti.

Netanyahu: “Saldırılar sürecek”

ABD Başkanı Biden’ın “masumların ölmesi nedeniyle İsrail’e olan destek azalabilir” şeklinde konuşmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise buna karşılık olarak, ‘hedeflerine ulaşana kadar’ bu saldırıların devam edeceğini açıkladı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 14 binden fazla çocuk, 9 binden fazla kadın olmak üzere toplamda 32 bine yakın Filistinli öldürüldü, 74 binden fazla insan yaralandı.