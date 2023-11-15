Sunak, yargı engeline rağmen göçmen teknelerine savaş açtı!

Sunak, Ruanda Planı’nın iptaline rağmen göçmen teknelerini durduracağını söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yüksek Mahkemenin, hükümetin yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenleri Ruanda’ya gönderme planının yasalara aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından, göçmen teknelerini durdurmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Sunak, Başbakanlık Ofisi olan 10 Numara’dan yazılı açıklama yaptı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Yüksek Mahkemenin kararını değerlendireceklerini ve istedikleri sonucun bu olmadığını belirten Sunak’ın yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada, “İnsanlar buraya yasa dışı yollardan geldiklerinde, burada kalamayacaklarını bildiklerinde gelmeyi tamamen bırakacaklar ve biz de göçmen teknelerini durduracağız.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasa dışı göçün hayatları mahvettiği ve İngiliz vergi mükelleflerine yılda milyonlarca sterline mal olduğu değerlendirmesine de yer verildi.

Ruanda Planı, yargı engeline takılmıştı

İngiliz hükümeti, Nisan 2022’de, yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenleri, Ruanda’ya gönderme planını açıklamıştı. Plan, muhalefet, insan hakları örgütleri, BM ve yargı tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yargıtay ve Yüksek Mahkeme, planın yasaya uygun olduğuna karar vermişti. Ancak AİHM, Haziran 2022’de Ruanda’ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçağı durdurmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni bir dava açmış, ancak mahkeme 29 Haziran 2023’te planın yasalara uygun olmadığına karar vermişti.

İngiltere'deki göçmenlerin sayısı ne kadar?

İngiltere’ye göç edenlerin sayısı, Haziran 2021-Haziran 2022 döneminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde İngiltere’ye gelen toplam kişi sayısının 1,1 milyon olduğu belirtiliyor. Bu sayının yaklaşık yarısını Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenler oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yayınladığı 2021 senesindeki rapora göre ise dünya üzerindeki mülteci sayısı 89,3 milyon. Bu rapora göre, nüfusuna yüzde oranla en çok göçmene sahip ülke yüzde 49 ile Lüksemburg. İngiltere’de ise göçmenlerin nüfusun yüzde 14’ünü oluşturduğu iddia ediliyor.