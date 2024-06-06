Suriye’de yapılması beklenen yerel seçim ertelendi

Suriye’de 11 Haziran’da yapılacak olan yerel seçimler, ertelendi. Örgüt tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim sürecine dahil olan partiler, seçimlerin ertelenmesini talep etti. Açıklamaya göre, demokratik bir şekilde yapılabilmesi için seçimler, Ağustos ayına ertelendi.

Türk hükümeti, yapılacak olan bu yerel seçimlere karşı tepki göstermişti. Suriye’nin kuzeyinde, PKK tarafından yönetilen bir devletin engellenmesi adına Türk hükümeti, pek çok girişimde bulunmuştu.

Türk hükümetinin baskılarının etkisiyle ertelendi

Aktarılan bilgilere göre, Suriye’de ilk olarak 30 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimler, yoğun dış baskılar nedeniyle 11 Haziran’a ertelenmişti. Daha sonrasında ise Türk hükümeti, seçimlere yönelik itirazlarına devam etti ve diplomatik adımlar attı.

Türk hükümetinin sınır güvenliği için gösterdiği kararlı tutum ve ABD’nin desteğini çekmesi üzerine seçimlerin 11 Haziran’dan Ağustos ayına ertelendiği ifade edildi.