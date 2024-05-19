Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetleriyle tedavi altına alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman, tedavi altına alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındı. 88 yaşındaki Kral Selman’ın, yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetleri olduğu belirtildi.



Kral Selman’ın bu rahatsızlıkları, doktorları alarma geçirdi ve kendisine bir dizi test yapılacağı öğrenildi. Kral Selman, son olarak Nisan ayında rutin bir kontrol için kliniğe yatırılmıştı.

Kral Selman, Cidde’deki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındı. Bu durum, Kral’ın sağlık durumu hakkında endişeleri artırdı ve daha fazla bilgi bekleniyor.