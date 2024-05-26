Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

Türk Kızılay Gazze'de umut oluyor: Sıcak yemek ve kurban yardımı!

Türk Kızılay Gazze'de yeniden sıcak yemek dağıtmaya başladı. Kurban vekaleti ile Gazze'ye destek olabilirsiniz!

Yayın Tarihi: 26.05.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 11:45
Türk Kızılay Gazze'de umut oluyor: Sıcak yemek ve kurban yardımı!

Türk Kızılay, Gazze'de yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı

Türk Kızılay, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı nedeniyle ara verdiği sıcak yemek dağıtımına yeniden başladı. Deyr Belah bölgesinde bulunan aşevi, her gün 10 bin kişiye sıcak yemek sağlayacak.

Kızılay'ın Refah'taki aşevi, İsrail'in 6 Mayıs 2024'te başlattığı kara harekatı nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık üç haftalık bir aradan sonra Deyr Belah bölgesinde yeniden açılan aşevi, kıtlık riskinin arttığı Gazze'deki mağdurların temel gıda ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Kızılay ayrıca, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bu yıl Gazze'ye özel bir çalışma yürütecek. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Türkiye'de kesilen kurbanlardan hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi Gazze'ye ulaştırılacak. Konserveler aşevinde sıcak yemek olarak ve doğrudan dağıtımlar yoluyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurban vekaleti bedeli 11 bin 750 lira olarak belirlenirken, bağış yapmak isteyenler Kızılay'ın bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına veya "168" Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Türk Kızılay şubelerinden bağış yapabilirler.

İLGİLİ HABERLER

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı

Sarımsaklar bu renkteyse içinde dışkı olabilir! Hemen o sarımsakları kontrol edin