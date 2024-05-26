Türk Kızılay Gazze'de umut oluyor: Sıcak yemek ve kurban yardımı!

Türk Kızılay, Gazze'de yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı

Türk Kızılay, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı nedeniyle ara verdiği sıcak yemek dağıtımına yeniden başladı. Deyr Belah bölgesinde bulunan aşevi, her gün 10 bin kişiye sıcak yemek sağlayacak.

Kızılay'ın Refah'taki aşevi, İsrail'in 6 Mayıs 2024'te başlattığı kara harekatı nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık üç haftalık bir aradan sonra Deyr Belah bölgesinde yeniden açılan aşevi, kıtlık riskinin arttığı Gazze'deki mağdurların temel gıda ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Kızılay ayrıca, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bu yıl Gazze'ye özel bir çalışma yürütecek. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Türkiye'de kesilen kurbanlardan hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi Gazze'ye ulaştırılacak. Konserveler aşevinde sıcak yemek olarak ve doğrudan dağıtımlar yoluyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurban vekaleti bedeli 11 bin 750 lira olarak belirlenirken, bağış yapmak isteyenler Kızılay'ın bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına veya "168" Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Türk Kızılay şubelerinden bağış yapabilirler.