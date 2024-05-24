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UAD’nin kararı sonrasında Netanyahu kurmaylarını topluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail hakkında almış olduğu kararlar sonrasında kurmayları ile toplanacak.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 17:29
UAD’nin kararı sonrasında Netanyahu kurmaylarını topluyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrasında, bugün yere saatle 17.00’da kurmayları ile bir araya gelecek. Yapılacak olan bu görüşmede, UAD’nin aldığı karara nasıl bir cevap verileceğinin görüşülmesi bekleniyor.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırılar sonrasında 10 Mayıs 2024 tarihinde UAD’ye başvurmuş ve İsrail aleyhine yeni tedbirlerin alınmasını talep etmişti. UAD ise taleplerle ilgili kararını bugün (24 Mayıs) açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararları alınması gerektiğine hükmetti. UAD, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve bölgede suçları araştıracak olan Birleşmiş Milletler görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine karar verdi.

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