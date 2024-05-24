Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkındaki kararını açıkladı: “Operasyonlar durmak zorunda”

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail hakkındaki kararını açıkladı. UAD, Gazze’deki durumun gün geçtikçe daha da kötüleştiğine dikkat çekerek, yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamada öne çıkan detaylar ise şu şekilde:

"Yaşananlar insani felaket boyutunda"

“İsrail, Gazze’de çok fazla insanın ölümüne neden oldu ve 18 Mayıs Birleşmiş milletler verilerine göre şimdiye kadar 800 bin sivil Refah’ta yerinden edildi. Refah’taki durum insani felaket boyutundadır. İsrail’in almış olduğu önlemler yetersizdir ve İsrail, gerekli sorumlulukları da yerine getirmemiştir. Bölge haftalarca bombalanmış ve alt yapı da yok olmak üzeredir.”

"Askeri operasyonlar derhal durmak zorunda"

Mahkeme, İsrail tarafından alınan önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail tarafından gerçekleştirilen askeri operasyonların zorunlu olarak derhal durdurulması gerektiğine karar verdi.

Uluslararası Adalet Divanı, Mart ayında alınan kararları değiştirdiklerini ifade etti. Diğer yandan mahkeme İsrail’den, alınan tedbirlerle ilgili raporun bir ay içerisinde sunulmasını istedi.

Uluslararası Adalet Divanı, Refah’taki askeri saldırıların ve sivillere zarar verecek diğer eylemlerin acilen durdurulmasına, insani yardımların ve gerekli hizmetlerin bölgeye ulaştırılabilmesi için Refah Sınır Kapısı’nın da acilen açılmasına hükmetti.