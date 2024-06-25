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Wikileaks kurucusu 14 yıl sonra serbest! Gizli belge ifşası suçlamasını kabul edecek...

Julian Assange, ABD'ye ait gizli belgeleri ifşa etmesiyle yıllardır süren bir hukuk mücadelesinin ardından, bir suçlamayı kabul ederek serbest kaldı. Wikileaks kurucusu, İngiltere'deki Belmarsh Hapishanesi'nden ayrıldı ve Avustralya'ya döndü.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 13:06
Wikileaks kurucusu 14 yıl sonra serbest! Gizli belge ifşası suçlamasını kabul edecek...

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, uzun süren hukuki mücadelelerin ardından ABD ile varılan anlaşma sonucunda İngiltere'den ayrılarak Avustralya'ya gitmek üzere yola çıktı. Assange, ABD'ye ait Kuzey Mariana Adaları'na gidecek ve burada yapılacak duruşmada ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini kabul edecek. Daha sonra Avustralya'ya gitmesine izin verilecek.

ÖZGÜRLÜK ANLAŞMASI: TEK SUÇLAMA KABUL EDİLECEK

Julian Assange'ın, hakkındaki tek bir suçlamayı kabul etmesi durumunda serbest bırakılmasına imkan tanıyan bir anlaşma, 26 Haziran Çarşamba günü Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede karara bağlanacak. Assange, mahkemede gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurduğunu ve bu bilgileri açıkladığını kabul edecek. Kendisine 62 ay hapis cezası verilmesi beklenirken, İngiltere'de hapiste kaldığı süre hesaba katılarak ABD'de cezaevine girmeyecek.

AVUSTRALYA'YA DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Avustralya hükümeti, Assange’ın serbest bırakılmasıyla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçındı. Başbakanlık sözcüsü, "Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın ABD'de planlanan yasal işlemlerinden haberdarız" dedi. Avustralya hükümeti, Assange’a konsolosluk yardımı sağlamaya devam edeceğini belirtti. Nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya'nın Assange aleyhindeki soruşturmanın düşürülmesi talebini değerlendirdiğini açıklamıştı.

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HAPİSHANEDEN HAVALİMANINA: ASSANGE'IN SON GÜNÜ

Wikileaks, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanede küçük bir hücrede 1901 gün geçirdikten sonra 24 Haziran sabahı Belmarsh Hapishanesi'nden ayrıldığını açıkladı. Assange, Stanstead Havaalanı'ndan bir uçağa binerek İngiltere'den ayrıldı ve Avustralya'ya döndü. Wikileaks'in paylaştığı videoda, Assange'ın kot pantolon ve mavi gömlek giyerek Stanstead Havaalanı'na götürüldüğü görülüyor. Eşi Stella Assange, sosyal medya üzerinden bu sonucun gerçekleşmesi için yıllardır uğraşan destekçilere teşekkür etti. Assange'ın avukatı Richard Miller, CBS ve BBC'ye yorum yapmayı reddetti.

ASSANGE'IN HUKUKİ SAVAŞI

ABD, yıllardır Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks dosyalarının bazı hayatları tehlikeye attığını savunuyordu. Assange ve avukatları, kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ediyorlardı. ABD'li savcılar, Wikileaks’in kurucusunu, Afganistan ve Irak’taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılamak istiyordu.

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