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Yetkililer açıkladı: İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaşamını yitirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:27
Yetkililer açıkladı: İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaşamını yitirdi

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesi sonucunda, kazadan kurtulan hiç kimse olmadığını duyurdu. Düşen helikopterin enkazında yapılan çalışma sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın yanı sıra İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada ölenler arasında olduğu ifade edildi. Ayrıca helikopterde yer alan Devrim Muhafızları mensubu 2 üst düzey asker ve 3 mürettebat da kazadan sağ çıkamadı.

İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın ölümüne sebep olan helikopter kazasının nedeninin sebebi ise yoğun sis olarak duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaşamını yitirdi

Arama-kurtarma ekipleri, zorlu şartlarda çalışmalarına devam etti. Türkiye ise Akıncı TİHA ile arama çalışmalarına destek verdi. İran yetkililer, yapılan çalışmalar sonucunda helikopterin tamamen yanmış olduğunu ve helikopter içerisinde bulunan kişilerin tamamının hayatını kaybetmiş olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Reis’inin hayatını kaybetmesi nedeniyle, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının görevi geçici bir süreliğine devralması bekleniyor.

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