Zelenskiy, Biden ile Paris'te görüştü! Biden'den destek mesajı: Ukrayna'ya destek devam edecek

Zelenskiy Joe Biden ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris'te ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İki lider, Ukrayna'nın savunma kapasitelerini artırmak ve güvenlik alanında ikili anlaşmalar imzalamak için hazırlık sürecini ele aldı.



Zelenskiy, cephe hattındaki durumu detaylı bir şekilde Biden'a aktarırken, Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hedefleri vurabilmesinin önemini vurguladı. Harkiv bölgesi savunmasının güçlendirilmesi ve ABD'nin askeri yardım tedarikinin hızlandırılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Desteğinizin devam edeceğine ve bizimle yan yana duracağınıza inanıyoruz. Bu, halkımızın yalnız olmadığını, stratejik ortağımız olan sizlerle birlikte olduğumuzu hissetmesi için çok gereklidir," dedi.

Başkan Biden, Ukrayna'ya olan desteklerinin süreceğini belirterek, ABD Kongresi'nin Ukrayna için yardım kararından bu yana 6 yardım paketinin açıklandığını ifade etti. Biden, 225 milyon dolar değerinde ek bir yardım paketini imzaladığını ve ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini yineledi.

Biden Zelenskiy'den Özür Diledi

Başkan Biden, Ukrayna'ya sağlanması planlanan 61 milyar dolarlık askeri destek paketinin ABD Kongresi'nde yaşanan siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmesinden dolayı Zelenskiy'den özür diledi. Zelenskiy ise ABD'nin Ukrayna ile "omuz omuza vererek" destek sağlamaya devam edeceğine olan inancını yineledi.

Biden, nisan ayında imzaladığı 61 milyar dolarlık Ukrayna'ya ve 26 milyar dolarlık İsrail'e yönelik askeri destek paketlerinin Kongre'den geçiş sürecinde yaşanan gecikmelerin ardından, bu süreçte yaşanan aksamaların sona erdiğini belirtti.

BM'den Harkiv Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya, mayıs ayında Ukrayna'da 174 sivilin öldüğünü ve bu ölümlerin yarısının Harkiv'de gerçekleştiğini açıkladı. Msuya, "Son haftalarda alışveriş merkezleri, evler, eğitim tesisleri, ofisler, parklar ve kamu ulaşım araçları vuruldu," dedi.

Yakın zamanda 18 bin 100 kişinin Harkiv bölgesinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Msuya, burada yaklaşık 50 insani yardım örgütünün 12 bin kişiye yardım sağladığını ifade etti. Ayrıca, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna genelinde 600'ü çocuk olmak üzere 11 bin sivilin öldüğünü ve 21 binden fazla sivilin yaralandığını belirtti.