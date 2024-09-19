DOLAR
34,04 0,04%
EURO
37,99 -0,08%
ALTIN
2.822,5 -0,75%
BITCOIN
2.159.290,4 -5,23%

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? E-Devlet Üzerinden Sonuç Sorgulama

20 bin öğretmen alımı için yapılan sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet üzerinden sorgulama detayları ve MEB duyurusu

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:47
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? E-Devlet Üzerinden Sonuç Sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları kapsamında 20 bin öğretmen alımı için başvurular tamamlandı ve mülakatlar gerçekleştirildi. Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak mülakat sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek? Detayları sizler için derledik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılı itibarıyla 20 bin öğretmen alımı sürecinde, 20-31 Mayıs tarihleri arasında başvurular kabul edilmişti. Başvuruların ardından, mülakat sürecine geçildi ve 1 Temmuz itibarıyla sözlü sınavlar yapılmaya başlandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için adaylar gözlerini MEB’e çevirdi. Ancak henüz sonuçların açıklanacağı kesin tarih hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar MEB'in resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden mülakat sonuçlarına ulaşabilecekler. Öğretmen adayları, aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunacaklar. Resmi açıklama yapıldığında detaylar haberimizde yer alacaktır.

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden de mülakat sonuçları sorgulanabilecek. E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama” hizmeti aracılığıyla sonuçlar öğrenilebilecek. Adayların bu aşamada T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.

E-Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonucu Sorgulama İçin Tıklayın

MÜLAKAT SONRASI TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapma hakkına sahip olacaklar. MEB, tercih ve yerleştirme sürecine dair detayları resmi internet sitesinde yayımlayacak. Adayların tercih sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli husus, aldıkları mülakat puanları olacak. Mülakattan yeterli puanı alan adaylar, çeşitli illerdeki öğretmenlik pozisyonları için tercihlerini belirtecekler.

Yerleştirme işlemleri ise tamamen adayların aldıkları puanlara göre yapılacak. Adayların tercih ettikleri pozisyonlara yerleşebilmesi için yeterli puanı almaları şart. Yerleştirme sonuçları da MEB tarafından duyurulacak ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sözleşmeli öğretmenlik sürecinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus bulunuyor. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Mülakat Puanı: Sözlü sınavdan alınan puan, yerleştirme sürecinde belirleyici faktördür. Bu nedenle adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih yaparken dikkatli olmalı ve aldıkları puana uygun tercihlerde bulunmalıdırlar.

  2. Tercih Süresi: Tercih işlemleri için belirlenen süre sınırlıdır. Bu nedenle sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, tercihlerinde hızlı ve dikkatli olmalıdır.

  3. Tercih Sayısı: Adayların belirli sayıda tercih yapma hakları bulunmaktadır. Bu tercih haklarını en doğru şekilde kullanarak, atanma şanslarını artırabilirler.

  4. E-Devlet Kullanımı: Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercihlerine göre yerleştirme sürecini e-Devlet platformu üzerinden takip edebilirler. E-Devlet şifresini unutan ya da kaybeden adaylar, PTT şubelerinden yeni şifre alarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

SONUÇLAR MEB TARAFINDAN DUYURULACAK

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanması, binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiriyor. MEB, sonuçların açıklanacağı tarihi resmi kanallar üzerinden duyurduğunda, adaylar bu bilgilere hızlıca ulaşabilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. Atama sonuçları da yine MEB ve e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Adayların MEB’in resmi internet sitesini ve e-Devlet platformunu düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor. Ayrıca, sonuçlarla ilgili yapılacak tüm resmi açıklamalar haberimizde yer alacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? E-Devlet Üzerinden Sonuç Sorgulama
2
Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı
3
23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek
4
VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi
5
2024-2025 Eğitim Yılı Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Belli Oldu
6
2024 KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklandı mı? ÖSYM Tarihi Açıkladı!
7
LGS Puanları Yeniden Hesaplanacak: Mahkeme Kararıyla İptal Edilen Soru Sonrası MEB’den Açıklama

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı