Bursa'da 'Spor Günü' Coşkusu Sürüyor — HOBA ile Her Ay 16'sı

Bursa'da 'Spor Günü' coşkusu hız kesmedi

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) projesi kapsamında her ayın 16’ncı günü düzenlenen 'Spor Günü' etkinlikleri, Aralık ayında da il genelindeki okulların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Okullarda eş zamanlı spor etkinlikleri

HOBA koordinasyonunda, Aralık ayının 16’sında il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, okul idarelerinin inisiyatifiyle okuluna spor kıyafetleriyle gelerek derse başladı. Teneffüslerde ve öğle aralarında hazırlanan özel alanlarda gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler ve geleneksel çocuk oyunlarıyla öğrenciler hem eğlendi hem de sporun birleştirici gücünü yaşadı.

Projenin hedefleri ve iş birliği

Proje ile sporun okul kültürünün önemli ve sürdürülebilir bir parçası hâline getirilmesi; öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılarak yaygınlaştırılması ve öğrencilerin okullarına ile şehirlerine olan aidiyet duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor. Etkinliklerde ayrıca "adil oyna-temiz kazan" anlayışıyla sportif faaliyetlere katılım teşvik edildi ve öğrenci-veli-okul iş birliğinin güçlendirilmesine zemin hazırlandı.

Proje kapsamında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak; sağlık ve spor konularında bütüncül plan ve programlar uygulanmaya devam ediyor.

