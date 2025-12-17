DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,24%
ALTIN
5.930,51 -0,2%
BITCOIN
3.724.548,42 0,54%

Bursa'da 'Spor Günü' Coşkusu Sürüyor — HOBA ile Her Ay 16'sı

Bursa'da HOBA projesi kapsamında Aralık ayının 16’sında okullarda eş zamanlı 'Spor Günü' etkinlikleri gerçekleştirildi; öğrenciler geleneksel oyunlar ve fiziksel aktivitelerle buluştu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:00
Bursa'da 'Spor Günü' Coşkusu Sürüyor — HOBA ile Her Ay 16'sı

Bursa'da 'Spor Günü' coşkusu hız kesmedi

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) projesi kapsamında her ayın 16’ncı günü düzenlenen 'Spor Günü' etkinlikleri, Aralık ayında da il genelindeki okulların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Okullarda eş zamanlı spor etkinlikleri

HOBA koordinasyonunda, Aralık ayının 16’sında il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, okul idarelerinin inisiyatifiyle okuluna spor kıyafetleriyle gelerek derse başladı. Teneffüslerde ve öğle aralarında hazırlanan özel alanlarda gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler ve geleneksel çocuk oyunlarıyla öğrenciler hem eğlendi hem de sporun birleştirici gücünü yaşadı.

Projenin hedefleri ve iş birliği

Proje ile sporun okul kültürünün önemli ve sürdürülebilir bir parçası hâline getirilmesi; öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılarak yaygınlaştırılması ve öğrencilerin okullarına ile şehirlerine olan aidiyet duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor. Etkinliklerde ayrıca "adil oyna-temiz kazan" anlayışıyla sportif faaliyetlere katılım teşvik edildi ve öğrenci-veli-okul iş birliğinin güçlendirilmesine zemin hazırlandı.

Proje kapsamında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak; sağlık ve spor konularında bütüncül plan ve programlar uygulanmaya devam ediyor.

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HAREKETLİ YAŞAM, OYUN VE BECERİ AKTİVİTELERİ...

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HAREKETLİ YAŞAM, OYUN VE BECERİ AKTİVİTELERİ PROJESİ KAPSAMINDA HER AYIN 16’NCI GÜNÜ DÜZENLENEN 'SPOR GÜNÜ' ETKİNLİKLERİ, ARALIK AYINDA DA İL GENELİNDEKİ OKULLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HAREKETLİ YAŞAM, OYUN VE BECERİ AKTİVİTELERİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Öğrenciler Gazzeli Çocuklar İçin 'Barış' ve 'Özgürlük' Balonları Uçurdu
2
Bursa'da 'Spor Günü' Coşkusu Sürüyor — HOBA ile Her Ay 16'sı
3
Kütahya'da Çiftçilere Tarım Bilgilendirme Toplantıları — Kepez ve Işıkkara
4
Nilüfer'de Çocuklar Sanatla Buluştu: Hale Asaf ve Kafka Atölyeleri
5
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: 'Öğrencilerimiz Üniversitenin Nefesi' — 143 Topluluk
6
Hayalini İşine Kat: Hobinizi Kariyere Dönüştürün
7
YEKDASDER'den Cilo Dağı eteklerinde öğrencilere zeka oyunları ve kırtasiye desteği

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi