DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,08 0,25%
ALTIN
5.930,27 -0,2%
BITCOIN
3.721.591,73 0,62%

TOGG ve Yerli 'Dumlu' Robotu Dumlupınar İlkokulu'nda Tanıtıldı

Eskişehir Dumlupınar İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında TOGG ile yerli ve milli 'Dumlu' robot tanıtıldı; yapay zekâ destekli eğitimde kullanılıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:52
TOGG ve Yerli 'Dumlu' Robotu Dumlupınar İlkokulu'nda Tanıtıldı

TOGG ile Yerli ve Milli Robot Dumlupınar İlkokulu'nda Tanıtıldı

Eskişehir'de eğitim etkinliği

Eskişehir'de, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Dumlupınar İlkokulu'nda özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte TOGG ile yerli ve milli bir robot okul bahçesinde öğrencilere sergilendi ve tanıtımı yapıldı.

Öğrenciler, hafta hakkında bilgilendirildi; öğretmenleriyle birlikte günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Sunum ve gösterilerle robotun işlevleri ve yerli üretimin önemi vurgulandı.

'Dumlu' ve yapay zekâ destekli eğitim

Etkinlik kapsamında, Konya'dan getirilen ve 'Dumlu' adı verilen robotun okulda yapay zekâ destekli eğitimde aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Robotun tanıtımı, öğrencilere teknoloji ve yerli üretim bilincini aşılamayı amaçladı.

ESKİŞEHİR'DE TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KAPSAMINDA DUMLUPINAR İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE...

ESKİŞEHİR'DE TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KAPSAMINDA DUMLUPINAR İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE TOGG İLE YERLİ VE MİLLİ BİR ROBOTUN TANITIMI YAPILDI.

ESKİŞEHİR'DE TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KAPSAMINDA DUMLUPINAR İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Spor Günü' Coşkusu Sürüyor — HOBA ile Her Ay 16'sı
2
Kütahya'da Çiftçilere Tarım Bilgilendirme Toplantıları — Kepez ve Işıkkara
3
Adana'da Öğrenciler Gazzeli Çocuklar İçin 'Barış' ve 'Özgürlük' Balonları Uçurdu
4
Nilüfer'de Çocuklar Sanatla Buluştu: Hale Asaf ve Kafka Atölyeleri
5
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: 'Öğrencilerimiz Üniversitenin Nefesi' — 143 Topluluk
6
Hayalini İşine Kat: Hobinizi Kariyere Dönüştürün
7
YEKDASDER'den Cilo Dağı eteklerinde öğrencilere zeka oyunları ve kırtasiye desteği

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi