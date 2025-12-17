TOGG ve Yerli 'Dumlu' Robotu Dumlupınar İlkokulu'nda Tanıtıldı

TOGG ile Yerli ve Milli Robot Dumlupınar İlkokulu'nda Tanıtıldı

Eskişehir'de eğitim etkinliği

Eskişehir'de, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Dumlupınar İlkokulu'nda özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte TOGG ile yerli ve milli bir robot okul bahçesinde öğrencilere sergilendi ve tanıtımı yapıldı.

Öğrenciler, hafta hakkında bilgilendirildi; öğretmenleriyle birlikte günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Sunum ve gösterilerle robotun işlevleri ve yerli üretimin önemi vurgulandı.

'Dumlu' ve yapay zekâ destekli eğitim

Etkinlik kapsamında, Konya'dan getirilen ve 'Dumlu' adı verilen robotun okulda yapay zekâ destekli eğitimde aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Robotun tanıtımı, öğrencilere teknoloji ve yerli üretim bilincini aşılamayı amaçladı.

