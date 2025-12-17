YEKDASDER'den Cilo Dağı eteklerinde öğrencilere zeka oyunları ve kırtasiye desteği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER), Cilo Dağı eteklerindeki köy okulunda öğrenim gören öğrencilere zeka oyunları ve kırtasiye seti hediye etti.

YEKDASDER, turizm ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla bilinen dernek olarak, Büyükçiftlik beldesindeki okulda eğitim gören çocukların gelişimine katkı amacıyla kapsamlı bir yardım kampanyası düzenledi. Dernek yöneticileri, problem çözme ve yaratıcılığı geliştirmeye yönelik çok sayıda akıl ve zeka oyunu setini okula ulaştırdı ve öğrencilere teslim etti. Yardımlar arasında günlük eğitimde kullanılabilecek çeşitli kırtasiye malzemeleri de yer aldı.

Yerli üretim vurgusu

YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut etkinlikte, yerli üretimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yerli Malı Haftası vesilesiyle Büyükçiftlik beldemizin anaokulunda yerli üretim akıl ve zeka oyunlarını çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem yerli üretimi desteklemek hem de çocuklarımızın düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sunmak bizim için çok değerli. Çünkü biliyoruz ki; yerli üretimle büyüyen çocuklar, üreterek düşünen bir geleceğin temelidir. Tüm çocuklarımıza keyifli oyunlar ve bol keşifler diliyoruz. Gelecek onların ellerinde, biz de daima yanlarındayız."

Minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, dernek üyeleri çocuklarla yakından ilgilenip oyun setlerini tanıttı.

