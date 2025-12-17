DOLAR
Emet MYO'da 'Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası' Konferansı

DPÜ Emet MYO'da düzenlenen konferansta Hz. Peygamber'in örnek şahsiyeti, gençlerin kişilik inşası ve öğrencilere verilen ödüller ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:52
Emet MYO'da 'Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası' Konferansı

Emet MYO'da "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konferansı gerçekleştirildi

Program ve katılımcılar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) konferans salonunda düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Programa MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, MYO Sekreteri Ömer Büyük, Vaiz İsmail Hakkı Gül, Manevi Danışman Ferhat Yıldırım ile akademik ve idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferans içeriği

Program, Aşr-ı Şerif tilavetiyle başladı. Konferansta, Hz. Peygamber’in (Sallallahü teala aleyh ve sellem) örnek şahsiyeti ve ahlaki duruşunun birey ile toplum üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak ele alındı. Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, konuşmasında gençlerin şahsiyet inşasında Hz. Peygamber’in hayatının rehber alınmasının önemine vurgu yaptı.

Ödüller ve kapanış

Program sırasında katılımcılara yöneltilen sorulara doğru cevap veren öğrencilere çeşitli hediyelerle ödüller verildi. Konferans, MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan’ın İl Müftüsü İrfan Açık ve Manevi Danışman Ferhat Yıldırım’a teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

KÜTAHYA İL MÜFTÜSÜ İRFAN AÇIK, KONUŞMASINDA GENÇLERİN ŞAHSİYET İNŞASINDA HZ. PEYGAMBER'İN...

