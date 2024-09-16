2024 KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklandı mı? ÖSYM Tarihi Açıkladı!

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Ön Lisans sınavına giren binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. 2024 yılı KPSS Ön Lisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde yapıldı ve sonuçlar için geri sayım başladı. ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Bu yazımızda, KPSS Ön Lisans sonuçlarına dair detayları, nasıl sorgulama yapılacağını ve merak edilen diğer bilgileri bulabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2024 yılı KPSS Ön Lisans sınavı için belirlenen tarihi açıkladı. 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları, 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak KPSS sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Ön Lisans sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) platformu kullanılacak. Adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek sonuçlarına ulaşabilirler:

ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. KPSS Ön Lisans sonuçları ekranını görüntüleyin.

Sonuçlar, sınavı geçen adayların başarı puanlarını gösterecek. Adaylar, sınav sonuçlarıyla birlikte, devlet memurluğu için açılacak kadrolara başvurularını yapabilecekler.

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

KPSS Ön Lisans sınavı, kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların girdiği önemli bir sınavdır. Bu sınav, iki yıllık ön lisans mezunları için düzenlenir ve adaylar genel yetenek ve genel kültür testlerinden sorumlu tutulurlar. Sınav sonucunda alınan puan, kamu kurumlarına atanmak için kullanılacak olan tercih puanlarını belirler.

KPSS SONUÇLARININ AÇIKLANMASINDAN SONRA NE YAPILMALI?

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda kamu kurumlarının açtığı kadrolara başvuru yapabilecekler. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyerek, kendi puanlarına uygun kadrolara başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, KPSS puanlarının geçerlilik süresi iki yıldır, bu süre zarfında alınan puanlar ile atanma şansı bulunmaktadır.

KPSS SONUÇLARIYLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

KPSS PUANI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları, sınavın açıklanmasından itibaren iki yıl geçerlidir. Bu süre zarfında adaylar, puanlarını kullanarak tercih yapabilirler. İki yılın sonunda puan geçerliliğini yitirir ve adayların yeniden sınava girmesi gerekir.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

KPSS Ön Lisans sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin belirlediği itiraz süresi içinde başvuru yapabilirler. Sonuçlar açıklandıktan sonra, adaylar sonuçlarını kontrol etmeli ve itiraz hakkını kullanmak isteyenler ÖSYM’nin resmi itiraz prosedürlerini takip etmelidir. İtiraz için belirlenen süreyi kaçırmamak büyük önem taşır.

KPSS SONUÇLARIYLA ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

KPSS sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu üzerinden adaylar, tercih yapabilecekleri kadroları görebilirler. Adaylar, aldıkları puana göre kamu kurumlarına atanmak için başvuru yapacaklar. Atama süreci, tercihlerin yapılmasının ardından kamu kurumlarının ihtiyaçlarına göre sonuçlanacak.