Akyaka’da Kürekdere İlkokulu’nda Karne Coşkusu

Kars’ın Akyaka ilçesindeki Kürekdere İlkokulu’nda öğrenciler, Onur ve takdirname belgeleriyle karnelerini alıp 15 günlük tatile başladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:55
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Kürekdere İlkokulu’nda yoğun geçen yarıyılın sonunda öğrenciler karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı.

Karne sevinci yaşayan öğrenciler, Onur ve takdirname belgeleriyle karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı; sevinçleri yüzlerine yansıdı.

15 günlük tatil ve kitap planları

Karne sonrası öğrenciler, 15 günlük tatil için evlerinin yolunu tuttu. Tatilde bol bol kitap okuyacaklarını ifade eden öğrenciler, kitap okumaya ayırmadıkları zamanlarını oyun oynayarak değerlendireceklerini kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

