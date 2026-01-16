Akyaka’da Kürekdere İlkokulu’nda Karne Coşkusu
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Kürekdere İlkokulu’nda yoğun geçen yarıyılın sonunda öğrenciler karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı.
Karne sevinci yaşayan öğrenciler, Onur ve takdirname belgeleriyle karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı; sevinçleri yüzlerine yansıdı.
15 günlük tatil ve kitap planları
Karne sonrası öğrenciler, 15 günlük tatil için evlerinin yolunu tuttu. Tatilde bol bol kitap okuyacaklarını ifade eden öğrenciler, kitap okumaya ayırmadıkları zamanlarını oyun oynayarak değerlendireceklerini kaydetti.
AKYAKA’DA KÖY OKULUNDA ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI(KARS-İHA)