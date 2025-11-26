Anadolu Üniversitesi'nde 'Yapay Zekâ ve Eğitim' Konferansı — Mustafa Ermiş'in Mesajı

Anadolu Üniversitesi'nde "Yapay Zekâ ve Eğitim" Konferansı

Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Günlükleri kapsamında düzenlenen "Yapay Zekâ ve Eğitim" başlıklı konferans, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğin program yürütücülüğünü Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş üstlendi.

Açılış Konuşması

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük konferansın açılış konuşmasında yapay zekânın önemine dikkat çekti. Büyük, "Eğer kendimizi geliştirmek istiyorsak yapay zekâyı çok iyi kullanmanızı öneriyorum" sözleriyle, yapay zekâ araçlarını etkili kullananların kariyer ve üretkenlik açısından avantaj sağlayacağını vurguladı. Ayrıca öğretim üyeleri ve öğrencilerin bu araçları verimli kullanması gerektiğini belirtti ve gençlerin teknolojiye adaptasyonunun ülkenin geleceği için belirleyici olacağını ifade etti.

BTK'den "Yapay zekâyı araba kullanmak gibi düşünmeliyiz"

Etkinliğin konuşmacısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş sunumunda şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitelere sık sık gidiyoruz ancak bu kadar kalabalık bir ortam her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle hem sizlere hem de daveti ve yapay zekâ konusundaki vizyoner yaklaşımı için Köksal hocama teşekkür ediyorum."

Ermiş, yapay zekâyı üç temel alana benzetti: üretim (mühendislik), kullanım ve trafik kuralları. "Biz de eğitimlerimizi bu üç çerçevede topluyoruz. Toplum olarak en azından 'araba kullanma' kısmında ustalaşmamız gerekiyor," dedi ve daktilodan bilgisayara geçişe benzer bir dönüşüm yaşandığını, yapay zekâyı kullanmayanların geride kalacağını vurguladı.

"Yapay zekâ işleri yok etmiyor, dönüştürüyor"

Ermiş, yapay zekânın iş yapış biçimlerini dönüştürdüğünü belirterek örnek verdi: "Yapay zekâ işleri yok etmiyor, dönüştürüyor. Örneğin eskiden metin yazarı veya grafik tasarımcı arıyorduk; şimdi ise yapay zekâ araçlarını iyi kullanan metin yazarları, tasarımcılar ve video üreticileri arıyoruz."

Konuşmasında yalnızca tüketici olmamaya, üretken olmaya ve öğrenilen bilgileri ülke yararına kullanmaya dikkat çekti: "Gelecek, yalnızca teknolojiyi tüketenlerin değil; üreten ve dönüştürenlerin olacak."

Kapanış ve Katılımcılar

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük tarafından Mustafa Ermiş'e teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinliğe Prof. Dr. Köksal Büyük, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yücel Güney, BTK personeli, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

