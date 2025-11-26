Anadolu Üniversitesi'nde 'Yapay Zekâ ve Eğitim' Konferansı — Mustafa Ermiş'in Mesajı

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yapay Zekâ ve Eğitim' konferansında BTK İnsan Kaynakları Başkanı Mustafa Ermiş, yapay zekânın eğitim ve iş dönüşümünü anlattı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 13:48
Anadolu Üniversitesi'nde 'Yapay Zekâ ve Eğitim' Konferansı — Mustafa Ermiş'in Mesajı

Anadolu Üniversitesi'nde "Yapay Zekâ ve Eğitim" Konferansı

Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Günlükleri kapsamında düzenlenen "Yapay Zekâ ve Eğitim" başlıklı konferans, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğin program yürütücülüğünü Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş üstlendi.

Açılış Konuşması

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük konferansın açılış konuşmasında yapay zekânın önemine dikkat çekti. Büyük, "Eğer kendimizi geliştirmek istiyorsak yapay zekâyı çok iyi kullanmanızı öneriyorum" sözleriyle, yapay zekâ araçlarını etkili kullananların kariyer ve üretkenlik açısından avantaj sağlayacağını vurguladı. Ayrıca öğretim üyeleri ve öğrencilerin bu araçları verimli kullanması gerektiğini belirtti ve gençlerin teknolojiye adaptasyonunun ülkenin geleceği için belirleyici olacağını ifade etti.

BTK'den "Yapay zekâyı araba kullanmak gibi düşünmeliyiz"

Etkinliğin konuşmacısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş sunumunda şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitelere sık sık gidiyoruz ancak bu kadar kalabalık bir ortam her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle hem sizlere hem de daveti ve yapay zekâ konusundaki vizyoner yaklaşımı için Köksal hocama teşekkür ediyorum."

Ermiş, yapay zekâyı üç temel alana benzetti: üretim (mühendislik), kullanım ve trafik kuralları. "Biz de eğitimlerimizi bu üç çerçevede topluyoruz. Toplum olarak en azından 'araba kullanma' kısmında ustalaşmamız gerekiyor," dedi ve daktilodan bilgisayara geçişe benzer bir dönüşüm yaşandığını, yapay zekâyı kullanmayanların geride kalacağını vurguladı.

"Yapay zekâ işleri yok etmiyor, dönüştürüyor"

Ermiş, yapay zekânın iş yapış biçimlerini dönüştürdüğünü belirterek örnek verdi: "Yapay zekâ işleri yok etmiyor, dönüştürüyor. Örneğin eskiden metin yazarı veya grafik tasarımcı arıyorduk; şimdi ise yapay zekâ araçlarını iyi kullanan metin yazarları, tasarımcılar ve video üreticileri arıyoruz."

Konuşmasında yalnızca tüketici olmamaya, üretken olmaya ve öğrenilen bilgileri ülke yararına kullanmaya dikkat çekti: "Gelecek, yalnızca teknolojiyi tüketenlerin değil; üreten ve dönüştürenlerin olacak."

Kapanış ve Katılımcılar

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük tarafından Mustafa Ermiş'e teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinliğe Prof. Dr. Köksal Büyük, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yücel Güney, BTK personeli, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKÂ GÜNLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "YAPAY ZEKÂ VE EĞİTİM" BAŞLIKLI...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKÂ GÜNLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "YAPAY ZEKÂ VE EĞİTİM" BAŞLIKLI KONFERANS, ÖĞRENCİ MERKEZİ YUNUS EMRE SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKÂ GÜNLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "YAPAY ZEKÂ VE EĞİTİM" BAŞLIKLI...

İLGİLİ HABERLER

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerze'de 'Baba Okulu' ile Genç Din Görevlilerine Babalık Bilinci Eğitimi
2
Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi
3
Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
4
BEUN'da Sosyoloji Günleri Sempozyumu başladı
5
Muğla Gençlik Meclisi: Gençler Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor
6
Samsun'da tekerlekli sandalyeli rehber öğretmen Hasan Tahsin Yazıcı, 28 yıllık deneyimle
7
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama