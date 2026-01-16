Arpaçay'ta Karne Heyecanı: Kaymakam Muhammed Burak Akköz Öğrencilerle Birlikte

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, 2025-2026 birinci dönem karne törenlerine katıldı; öğrencilere tatil önerileri verdi ve öğretmenleri tebrik etti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:29
Arpaçay'ta karne heyecanı yaşandı

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi yarıyıl karne dağıtım törenlerine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Törenlere katılanlar ve okullar

Kaymakam Akköz, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Abak ile birlikte; Merkez Atatürk İlkokulu okul öncesi ve 3. sınıflar, 15 Temmuz Şehitler İlkokulu 1. ve 2. sınıflar ile Atçılar Köyü İlk-Ortaokulunda öğrenim gören 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin karne törenlerine katıldı.

Kaymakam Akköz'ün mesajı

Öğrencilerin karnelerini tek tek dağıtan Kaymakam Akköz, öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarıda öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmeleri, eksik oldukları konuları tekrarlamaları, kitap okumaları ve tatili verimli ve eğlenceli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Akköz, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Değerlendirme ve teşekkür

Karne dağıtım törenlerinin ardından Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek 2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci dönemine ilişkin genel bir değerlendirme yaptı. Öğretmenlerin dönem boyunca göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı tebrik edilen heyet toplantıda, vatanını ve milletini seven, ahlaklı, bilinçli, milli ve manevi değerlerini özümsemiş nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının en büyük olduğuna dikkat çekti ve tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Törenler, öğrencilerin sevinci ve eğitim camiasının birlik mesajı ile sona erdi.

