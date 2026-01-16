Bartın'da 30 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı: Vali Arslan'dan Kar Uyarısı

Bartın'da 30 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Bartın'da 30 bin öğrenci karnelerini alarak ara tatile girdi. Tören, Şiremirçavuş İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Vali Nurtaç Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve il protokolüyle birlikte öğrencilere karnelerini dağıtarak hediyelerini verdi.

Vali Arslan'ın Uyarıları

Vali Arslan, öğrencilere karda bol bol eğlenmelerini, hasta olmamaları için dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca tatilde kitap okumaları ve ders çalışmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Bartın’da 30 bin öğrenciye karne verildiğini hatırlatan Nurtaç Arslan, iki haftalık tatil sürecinde kar yağışının beklendiğini belirterek öğrenci ve aileleri uyardı.

Vali Arslan, "Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre 2 hafta ilimizde kar beklentisi var. Bu süreçte biz vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Özellikle sürücülerden ihtiyaçları olmadığı zamanlarda trafiğe çıkmamalarını istirham ediyoruz. Şimdiden tüm öğretmen ve öğrencilerimize velilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Gün Sonu

Öğrenci ve velilerle sohbet eden Vali Arslan, beraberindekilerle günün anısına fotoğraf da çekildi.

BARTIN'DA 30 BİN ÖĞRENCİ KARNELERİNİ ALDARAK ARA TATİLE GİRDİ.