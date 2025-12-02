Bafra Dijital Projesi: Bafra MTAL ve Bafra GİAD’dan İş Birliği ile Dijital Dönüşüm

Bafra MTAL ve Bafra GİAD, "Bafra Dijital Projesi" için protokol imzaladı

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bafra MTAL) ile Bafra Genç İş İnsanları Derneği (Bafra GİAD) arasında, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeyi ve yerel işletmelerin dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlayan "Bafra Dijital Projesi İş Birliği Protokolü" okulun konferans salonunda imzalandı.

Protokolün kapsamı ve hedefleri

Proje kapsamında öğrenciler web geliştirme, sosyal medya yönetimi, dijital reklamcılık ve marka tescili gibi alanlarda eğitim alacak. Eğitimler sonucunda edinilen bilgi ve beceriler, yerel işletmelere sunularak öğrencilere gerçek iş deneyimi sağlanacak. Proje, Bafra MTAL Döner Sermaye İşletmesi üzerinden yürütülerek sürdürülebilir bir üretim ve gelir modeli oluşturmayı hedefliyor.

Protokolde ayrıca genç istihdamının artırılması, dezavantajlı öğrencilerin projeye dahil edilmesi ve engelli ile kadın girişimcilere ücretsiz dijital dönüşüm desteği verilmesi amaçlanıyor. İşletmeler başvurularını bafradijital.com.tr üzerinden yapacak; kabul edilen firmalarla hizmet sözleşmesi imzalanarak süreç başlatılacak.

Projenin süresi 2 yıl olarak planlandı; gerekli görülmesi halinde protokolün uzatılabileceği belirtildi. İlerleyen dönemde projenin diğer ilçelere örnek olması hedefleniyor.

Eğitim, üretim ve sürdürülebilirlik

Projede öğrenciler hem eğitim süreçlerine hem de üretim aşamasına aktif olarak katılacak. Gerçek müşteri talepleri üzerinden yürütülecek çalışmalarla öğrenciler teknik bilgi ve iletişim becerilerini pekiştirirken, ilçe işletmeleri dijital dönüşüm yolunda somut destek alacak.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Okul Müdürü Hakkı Kubilay yaptığı konuşmada, "Mesleki ve teknik eğitim, ülkemizin üretim gücünü yükselten ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren stratejik bir alandır. BafraDijital.com.tr projesi, bu anlayışın somut bir yansıması olup mesleki eğitimin değerini güçlendirmektedir" dedi.

Bafra GİAD Başkanı Muharrem Uyar, "Bafra GİAD olarak ticaretle uğraşan gençlerimizin gelişmesine, büyümesine yardımcı olmak amacıyla sürekli kendini yenileyen bir yapıyız. Üyelerimizin ihtiyaçlarını, ticarette karşılaştıkları sorunları görüyor; bunları ilgili oda ve kurumlara ileterek çözüme katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Mesleki eğitim son yıllarda önemli bir atılım içerisinde. Cumhurbaşkanımızın onayıyla yayımlanan mesleki eğitim politika belgesi ile sektör iş birlikleri daha ileri düzeye taşındı. Gençlerimizi, ülkemizin yarınlarına sahip çıkacak şekilde yetiştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Aydın ise, "Bu protokol, yalnızca bugünün değil Bafra’nın geleceğinin yatırım projesidir. Öğrencilerimiz web tabanlı uygulamalar, sosyal medya yönetimi, dijital reklamcılık ve marka tescili alanlarında gerçek projeler üreterek hem kendilerine hem ilçemize önemli değer katacak. İşletmelerimiz de dijital dönüşüm yolculuklarında önemli bir adım atacak" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler pratikte yer alıyor

Projenin tanıtım slaydının ardından iş birliği protokolü imzalandı ve uygulama sürecine geçildi. Öğrenciler adına konuşan 12-A Bilişim Yazılım Bölümü öğrencisi Üzeyir Taha Öner, "Öncelikle işletmenin ihtiyacını belirliyoruz. Web sitesi mi gerekiyor, sosyal medya yönetimi mi, dijital reklam mı, marka tescili mi buna göre ekip içinde görev dağılımı yapıyoruz. İşletmelerle sürekli iletişim hâlindeyiz ve hem teknik hem kişisel olarak çok gelişiyoruz" dedi.

Proje, öğrenciler için kariyer fırsatı; ilçedeki işletmeler içinse dijital dönüşümde somut destek vaat ediyor.

"BAFRA DİJİTAL PROJESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ" İMZALANDI.