Bakan Tekin Ağrı’da İbrahim Çeçen İlkokulu’nda Karne Heyecanı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda 2025-2026 birinci dönem karne törenine katıldı, öğrencilere kitap okuma ve dijital denge çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:07
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:07
2025-2026 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı sona erdi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Tören öncesinde okul öğretmenleriyle kısa bir toplantı yapan Bakan Tekin, daha sonra sınıflara girerek öğretmenlerle birlikte karne dağıttı.

Tatil döneminde öğrencilere kitap okumasını öneren Tekin, öğrencilere seslenirken şunları söyledi: "Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemini beraber atlattık. Arada 2 haftalık bir dinlenme dönemi var. Bu dönemde öğretmenin size tavsiye ettiği etkinlikleri yapın. Önümüzde en ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz. Mutlaka bilgisayar, televizyonla vakit geçireceksiniz. Ama bunu ölçülü, abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur. Ailenizle ilişkileriniz bozulur. Eğitim öğretim hayatınız bozulur. Sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle dinlenerek kitap okuyarak vakit geçirmeniz".

Bakan Tekin, öğrencilerin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

