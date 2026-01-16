Bakan Yusuf Tekin Ağrı'da Karne Heyecanına Ortak Oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlköğretim okulunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının kapanışında öğrencilere karnelerini dağıttı; tatilde kitap okumayı ve dijital dengeyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:51
Tören ve uyarılar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlköğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

2025-2026 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı sona erdi. Tören öncesi okul öğretmenleriyle kısa bir toplantı yapan Bakan Tekin, daha sonra sınıflara girerek öğretmenlerle birlikte karne dağıttı.

"Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemini beraber atlattık. Arada 2 haftalık bir dinlenme dönemi var. Bu dönemde öğretmenin size tavsiye ettiği etkinlikleri yapın. Önümüzde en ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz. Mutlaka bilgisayar, televizyonla vakit geçireceksiniz. Ama bunu ölçülü, abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur. Ailenizle ilişkileriniz bozulur. Eğitim öğretim hayatınız bozulur. Sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle dinlenerek kitap okuyarak vakit geçirmeniz" dedi.

Bakan Tekin, öğrencilerin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları