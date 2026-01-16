Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı

Şiremirçavuş İlkokulu'nda protokol karneleri dağıttı

Bartın'da 30 bin öğrenci karnelerini alarak ara tatile girdi. Şiremirçavuş İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Vali Nurtaç Arslan, il Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve beraberindeki il protokolü katıldı.

Vali Arslan ve il protokolü, öğrencilere karnelerini dağıtarak hediyelerini verdi. Öğrencilerle sohbet ederek tatildeki planlarını sordu; karda eğlenmelerini fakat hasta olmamaları için dikkatli olmalarını istedi.

Vali Arslan ayrıca öğrencilere tatilde kitap okumayı ve ders çalışmayı tavsiye etti.

Vali Arslan, Bartın’da 30 bin öğrenciye karne verildiğini hatırlatarak, iki haftalık tatil döneminde kar yağışının beklendiğini belirtti ve öğrenci ile aileleri için uyarılarda bulundu.

Vali Arslan şunları söyledi: "Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre 2 hafta ilimizde kar beklentisi var. Bu süreçte biz vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Özellikle sürücülerden ihtiyaçları olmadığı zamanlarda trafiğe çıkmamalarını istirham ediyoruz. Şimdiden tüm öğretmen ve öğrencilerimize velilerimize iyi tatiller diliyorum"

Vali Arslan ve beraberindeki protokol, öğrenci ve velilerle sık sık sohbet ederek günün anısına fotoğraf da çekildi.

(EDK-SD-)

Bartın'da karne heyecanı