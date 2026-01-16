Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı

Bartın'da 30 bin öğrenci karnelerini alarak iki haftalık ara tatile başladı; Vali Nurtaç Arslan Şiremirçavuş İlkokulu'nda öğrencilere uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:56
Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı

Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı

Şiremirçavuş İlkokulu'nda protokol karneleri dağıttı

Bartın'da 30 bin öğrenci karnelerini alarak ara tatile girdi. Şiremirçavuş İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Vali Nurtaç Arslan, il Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve beraberindeki il protokolü katıldı.

Vali Arslan ve il protokolü, öğrencilere karnelerini dağıtarak hediyelerini verdi. Öğrencilerle sohbet ederek tatildeki planlarını sordu; karda eğlenmelerini fakat hasta olmamaları için dikkatli olmalarını istedi.

Vali Arslan ayrıca öğrencilere tatilde kitap okumayı ve ders çalışmayı tavsiye etti.

Vali Arslan, Bartın’da 30 bin öğrenciye karne verildiğini hatırlatarak, iki haftalık tatil döneminde kar yağışının beklendiğini belirtti ve öğrenci ile aileleri için uyarılarda bulundu.

Vali Arslan şunları söyledi: "Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre 2 hafta ilimizde kar beklentisi var. Bu süreçte biz vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Özellikle sürücülerden ihtiyaçları olmadığı zamanlarda trafiğe çıkmamalarını istirham ediyoruz. Şimdiden tüm öğretmen ve öğrencilerimize velilerimize iyi tatiller diliyorum"

Vali Arslan ve beraberindeki protokol, öğrenci ve velilerle sık sık sohbet ederek günün anısına fotoğraf da çekildi.

(EDK-SD-)

Bartın'da karne heyecanı

Bartın'da karne heyecanı

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Down Sendromlu Öğrenci Muhammed Said İlk Karnesini Aldı
2
Akyaka’da Kürekdere İlkokulu’nda Karne Coşkusu
3
Halk Eğitimi'nde Kritik Kotalar: On Binlerce Eğitmen İşsiz, Haciz Tehdidi
4
Yıldırım'da Karne Coşkusu: Başkan Oktay Yılmaz Öğrencilerle Buluştu
5
Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi
6
Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı
7
BŞEÜ’de Özel Eğitim Öğrencileri Oyunla Öğrenmenin Keyfini Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları