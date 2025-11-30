Bartın Üniversitesi Nature Index'te: Türkiye'de 45'inci, dünyada 2 bin 476’ncı

Bartın Üniversitesi, ilk kez girildiği Nature Index Sıralaması'nda dünyada 2 bin 476'ncı, Türkiye'de 45'inci oldu; kimya alanında 14'üncü sıraya yerleşti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:01
Bartın Üniversitesi (BARÜ), ilk kez girdiği Nature Index Sıralamasında (Nature Index Institution Rankings) yer alarak uluslararası arenadaki yükselişini sürdürüyor. Üniversite, dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayımlanan makaleler temel alınarak yapılan değerlendirmede önemli bir başarıya imza attı.

Sıralama ve alan bazındaki sonuçlar

Nature Index sonuçlarına göre BARÜ, genel sıralamada dünyada 5 bin 604 üniversite arasından 2 bin 476’ncı oldu. Türkiye sıralamasında ise 132 üniversite arasından 45’inci sırada yer aldı.

Nature Index değerlendirmeleri, Biyoloji Bilimleri, Kimya, Yer ve Çevre Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Fizik Bilimleri gibi araştırma alanlarına göre yapılıyor. Alan bazlı sıralamalarda BARÜ, Kimya performansıyla Türkiye’den sıralamaya giren 56 üniversite arasında 14’üncü sıraya yerleşti; bu alanda dünyada 3 bin 39 üniversite arasından 2 bin 55’inci oldu.

Rektör'ün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün Nature Index Sıralaması'nda yer almasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Akademisyenlerimizin nitelikli çalışmaları ile Üniversitemiz ilk kez ‘Nature Index Sıralaması’nda yer alma başarısı gösterdi. Akademik çalışmalarımızın uluslararası alanda karşılık bulması bilimsel araştırmalara verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu düşüncelerle Üniversitemizin küresel ölçekte görünürlüğünü artıran bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BARÜ'nün bu başarısı, üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırma hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

